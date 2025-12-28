¤¢¤¤¤Ê¤×¤¥¡¢£´¥«·îÁ°¤«¤é¥×¥í¤ÎÀê¤¤»Õ¤ËÅ¾¿¦¡Ö¤ª¶â¼è¤Ã¤ÆÉÔÎÑ¤È¤«Àê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤¹¤Ç¤Ë£·£°¿Í°Ê¾å´ÕÄê
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ñ¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤¢¤¤¤Ê¤×¤¥¤¬£²£¶Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Î¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡££´¥«·îÁ°¤«¤é»Ï¤á¤¿°Õ³°¤Ê»Å»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤¢¤¤¤Ê¤×¤¥¤¬¥²¥¹¥È¡£¡ÖÀê¤¤¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ç¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ç»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤¿¤éÅö¤¿¤ë¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀê¤¤¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÍÌ¾À¯¼£²È¤â´ÕÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÀê¤¤»Õ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Àê¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï£´¥«·îÁ°¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÀèÀ¸¤«¤é¤ÏÀê¤¤¤ò»Ï¤á¤Æ£²¡¢£³Ç¯¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¶»¤òÄ¥¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë£·£°¿Í°Ê¾åÀê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¤Î¡ÊÀê¤¤»Õ¡Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¶â¤ò¼è¤Ã¤ÆÉÔÎÑ¤È¤«Àê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ËÜ³ÊÇÉ¡£ÁáÂ®¡¢»°Â¼¥Þ¥µ¥«¥º¤Î»Å»ö±¿¤ò´ÕÄê¡£ÍèÇ¯¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ï¡ÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢»°Â¼¤â¶ì¾Ð¤¤¤À¡£
¡¡¤¢¤¤¤Ê¤×¤¥¤Ï¡¢¡Ö¤È¤¢¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î£Ã£ÍÅö¤Æ¤Æ¤Æ¤Þ¤¹¡¢£Ã£ÍÆþ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬£Ã£Í¤¬¤Ï¤¤¤ë¤«¤òÀê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÍ×µá¡£ÍèÇ¯£··î¤Ë£Ã£Í¤Î·ÀÌó¤¬Æþ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡Ö¤¦¤ï¤¢¡×¤È´î¤Ö¤â¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¥«¡¼¥É¤¬¡Ö¤ª¶â¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö»×¤Ã¤¿¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢£Ã£Í¶È¼ï¤òÀê¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¡ÖÆñ¤·¤¤¡¢Îø°¦·Ï¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö±ßËþÉ×ÉØ¤Î»Å»ö¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥°¥Ã¥º¤Î¥à¥Ã¥¯ËÜ¤ÎÉ½»æ¤È¤«¡¢¤¢¤ÈÀöºÞ¡©¡×¤Ê¤É¤È´üÂÔ¥à¥ó¥à¥ó¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£