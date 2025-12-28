¡Ú GACKT ¡Û¡¡¾å³¤¸ø±é¤Î±ä´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´¶¤ò¸ì¤ë¡¡¡Ö²»³Ú¤äÉ½¸½¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Î¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Íý²ò¤·¹ç¤¦¾®¤µ¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦ÇÐÍ¥¤ÎGACKT¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£1·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾å³¤¸ø±é¤Î±ä´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´¶¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
GACKT¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö1·î¤Î¾å³¤¸ø±é¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾»ÄÇ°¤À¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥Ü¥¯¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Ï¡¢¹ñ¤È¹ñ¤ò·Ò¤°°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²»³Ú¤äÉ½¸½¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Î¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Íý²ò¤·¹ç¤¦¾®¤µ¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÊ¸²½¸òÎ®¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¤¤Ä¤«³Î¤«¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¾å³¤¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀµÚ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¿·ºî¡ÖËâ²¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡×¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡ÖÎ¢¾è¤ê¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¡×¤òÂÎ´¶¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥À¥ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¾Ò²ð¡£¤½¤³¤Ç´éÆëÀ÷¤ß¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ä¡¢Åö»þ¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤ÎºÆ²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¡¢D¥ê¡¼¥°¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡Ö°ìµéÉÊ¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡Ö»É·ã¤Ï¡¢¾¡¼ê¤Ë¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼«¤éÆ°¤¤¤¿¼Ô¤À¤±¤¬¡¢¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
GACKT¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ø¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÏ¢¤ì¤ÆÂ¤ò±¿¤Ü¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î·ìÆù¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö¤¤¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£2026Ç¯¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö»ä¤â¾å³¤¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È±ä´ü¤Ï»ÄÇ°¤ÇÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó»É·ã¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë»É·ã¤Ï¾¡¼ê¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤â»É·ãÂô»³Ìã¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÖÃÎ¤ë¤Ï³Ø¤Ó¡£»É·ã¤ÏÉ¬Í×¡£¼«Ê¬¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
