「スーパースターシリーズ」（川口、２８日）

人気オートレーサーの森且行（５１）＝川口・２５期＝が開催２日目９Ｒの予選を７車抜きで快勝。初日から２、１着とポイントを稼ぎ、３日間の得点率上位３２人が勝ち上がる準決勝戦への進出がほぼ当確になった。

レースはコンマ１５のスタートタイミングで８番手に置かれた森が徐々に進出。２番手の高橋義弘（川口）を５周１角で差し、逃げた矢野正剛（山陽）を６周３角で差し切った。

「試走は滑りもなく回ったのに、初日の２５より４つも落として２９。タイヤのせいかフレームのせいか。前節Ｆを切ったばかりなので、今節はスタートは行けない。８番手からになると思う。エンジンは悪くないけど、滑りが気になるのでフレームを締め直す。それでも滑るようなら、もう一度フレーム交換」と滑り対策に専念する。

昨年は１、２、４、２着で優出し、優勝戦は４着だった。この大会は過去１０年間で７回出場（２０２０年はＳＳ王座決定戦、２１、２２年は長欠中）し、４回優出で１７年に優勝している。２年連続優出から８年ぶり２回目の大会Ｖへ、正念場の後半戦を迎える。