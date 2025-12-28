Ãæ»³½¨À¬¡¡Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡È¥Þ¥¸¥®¥ì¡É»ö·ï¤Î¸å¡Ö²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¡×ÆâÍÆÌÀ¤«¤¹¡¡Ä¶ÂçÊª¤«¤é¤âÅÅÏÃ¡Ö²¶¤Ê¤é¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ»³½¨À¬¡Ê58¡Ë¤¬27Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Î½¤Íå¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¤«¤é¡Ö¤Þ¤¢¤è¤¯¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤Î½¤Íå¾ì¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤é¤Í¡¢¡ÈÊÌ¤Ë¡Ä¡É¤Î»þ¤¬¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¡¢Ãæ»³¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤¬1°Ì¤À¤í¡£²¶¡¢¤¢¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥é¥¸¤«¤ë¥Ã¡×¤Î2007Ç¯9·î28Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢½÷Í¥¤ÎÂô¿¬¥¨¥ê¥«¤¬±Ç²è¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âô¿¬¤ÏÊÌ¤Î¼ÁÌä¤Çµ¡·ù¤òÂ»¤Í¡¢Ãæ»³¤Ë¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤¿ÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âô¿¬¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â¡ÖÊÌ¤Ë¡×¤ÈÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âô¿¬¤È¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤Î¤Á¤Ë²¶¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤Í¡¢ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤â¤¦10Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡Ö¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£µÕ¤ËÅÁÀâ¤È¤·¤Æ¡¢µÕ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤È²¶¤¬¤½¤ì¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤ë¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀ¸°Õµ¤¥¥ã¥é¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÀ¸°Õµ¤¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¤â¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤¬¡ÖÀ®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥ë¡¼¥ë¡×¤ÈÃæ»³¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²èÌÌ¤Ç¤ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¥ï¥±¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤ª¤¤¤ªÁ°¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¤è¡×¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤è¡×¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¡ÖÉáÄÌ¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¢¤¢¡¢ÎÏÂ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢²¶¤¬¡×¤ÈÌÀ¸À¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤¿¤é¿Â½õ¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸½ºß¤Ï·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ëÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤ªÁ°À¨¤¤¡£²¶¤Ê¤éµ¢¤·¤Æ¤ë¤Ê¡£µ¢¤·¤¿½÷Í¥¤ª¤ë¤±¤É¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
