Ä¹Åè°ìÌÐ¡¡¼«Âð¤Ë¡Ö10Âæ¤°¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦²ÈÅÅ¹ðÇò¡¡¶¦±é¼Ô¤â¤¢Á³¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤¬ÍýÍ³
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Âð¤Ë10Âæ¤âÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÈÅÅ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö²ÈÅÅ¤Î¥²¥ó¥Ð¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤ÎÅÅµ¤³¹¤Ç¥í¥±¡£Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ç²ÈÅÅ¤òÇã¤¤´¹¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢ÏÃÂê¤Î²ÈÅÅ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç²ÈÅÅ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¶õµ¤À¶¾ô²Ã¼¾´ï¤¬ËÍ¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦ßÀ²È¤Ë¡Ö¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©²È¤Ë²¿Âæ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö10Âæ¤°¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î2¿Í¤â¤¢Á³¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ìÌÐ¤Ï¡Ö³Æ¥Õ¥í¥¢¤Ë3¤Ä¤°¤é¤¤¡£ËÍ¤Ï¼¾ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÀäÂÐ¡¢55¡ó°Ê²¼¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦»³Æâ¤Ï¡Ö¤Ó¤·¤ã¤Ó¤·¤ã¤Ê¤ó¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È¡¢°ìÌÐ¤Î¼«Âð¤ÎÃæ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£