¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¦£±²óÀï¡¢ÆÁÅç»ÔÎ©£´¡Ý£±Áá¼Â¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡³«²ñ¼°¤È£±²óÀï£±»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Áá¼Â¡ÊÅìµþ£Â¡Ë¤ÏÆÁÅç»ÔÎ©¡ÊÆÁÅç¡Ë¤ËÇÔÀï¡£½é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿£²Ç¯Á°¤Î³«ËëÀï¡¢Æ±ÃÏ¤Ç¹Åç¹ñºÝ³Ø±¡¡Ê¹Åç¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÔÂç²ñ¤Ç¤Ï£´ÀïÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿·ø¼é¤¬Êø²õ¤·¤¿¡££°¡Ý£°¤ÎÁ°È¾£³£·Ê¬¤Ë¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¼ºÅÀ¡£¸åÈ¾£²Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±£±£´Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òÂÎ¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ£³¼ºÅÀÌÜ¡£Æ±£³£³Ê¬¤Ë¤Ï¤À¤á²¡¤·ÃÆ¤ò¿©¤é¤¤¡¢£Ç£Ë»³ËÜ»ÎÊ¸¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÏÊòÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¹ñÎ©¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¤¨¤ó¤¸¿§¤Î±þ±çÃÄ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¡È¥Û¡¼¥à¡É¤ÎÂçÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¼õ¤±¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¼éÈ÷¤òÊø¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾£²£´Ê¬¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç£Æ£×¼ÄÅÄ°ì¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬·èÄêµ¡¤ÇÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤â¡¢Áê¼ê£Ç£Ë¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÁúÅÄÍ¥¿¿¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬°ÕÃÏ¤Î¥´¡¼¥ë¡£Æ±¹»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ñÎ©½éÆÀÅÀ¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤òÍ¯¤«¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»î¹ç½ªÎ»¤ÎÅ«¤¬ÌÄ¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£