¡Ú¹ÈÇò¡Û½ãÎõ¡¡°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¸å¾åæÆÂÀ¤Î·ëº§¼°¡¡¥á¥É¥ì¡¼¤Ï£Á£Ë£Â¤Ç¡ÖÌç³°ÉÔ½Ð¤ÎÊõÊª¡×
¡¡£³¿ÍÁÈ¥à¡¼¥É²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ö½ãÎõ¡×¤¬£²£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«£Î£È£Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î½éÆü¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ö½ãÎõ¡×¤Ï¡¢£¸Ç¯Ï¢Â³£¸²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡Ê¥Ó¥Ð¥Î¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ò²¹ÀôÃÏ¤«¤éÃæ·Ñ¤¹¤ë¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¼ò°æ°ì·½¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï¡Ö¹ñÌ±Åª¤Ê²Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë³§¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÈëÌ©¤Ç¡¢¡Ö¡Ê²¹ÀôÃÏ¤Ï¡Ë´¨¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÅö¡¢¤ªÉ÷Ï¤´¶¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ù¤«¤é¶ù¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö£³·î£³£±Æü¤Þ¤Ç£´¿ÍÁÈ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢£´·î£±Æü¤«¤éµÞ¤Ë£³¿ÍÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤È¤¤¤¦ËèÆü¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡££³¿Í¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÇ¯Ëö¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÂçË½¤ì¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Î²£»³Í³°Í¤È·ëº§¤·¤¿¸å¾åæÆÂÀ¡Ê£³£¹¡Ë¤Î·ëº§¼°¤À¤½¤¦¡£¼ò°æ¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÁ´°÷¤Ç¡ØÀ±¹ß¤ë³¹³Ñ¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¡¢¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¡ØÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡Ù¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¼°¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¸å¾å¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î²ÈÂ²¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÎÆ°²è¤ÏÌç³°ÉÔ½Ð¤ÎÊõÊª¤È¤·¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î·ÈÂÓ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤¿¡£