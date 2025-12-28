TUBE¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ë¶Ã¤¡Öµ¨Àá¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡× º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤â¡Ö¼Â¼Á20Ç¯¡×¤È¾Ð¤¤Í¶¤¦
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦TUBE¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿TUBE
1998Ç¯°ÊÍè¡¢27Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿TUBE¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡Ö¹ÈÇò ²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡×¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ä¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤â»²²Ã¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÁ°ÅÄÏËµ±¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯µ¨Àá¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àº°ìÇÕÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤òÉ½¸½¡£¤Þ¤¿¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é1993Ç¯¤Î½é½Ð¾ì»þ¤Ë¡ÈÂç¸æ½ê¡É¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¥¸¡¼¥Ñ¥ó¤ÈT¥·¥ã¥Ä¤Ç½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¹ÈÇò¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¡£Ì¾Á°¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¥¢¥Ã¥³(ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò)¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Öº£Ç¯¤Ï¿¿²Æ¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¿¿²Æ¤Î³Ê¹¥¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¸«¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÇÉ¼ê¤Ç¤¹¤è¡¼¡¢º×¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿TUBE¡£ÀáÌÜ¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤»¤ï¤·¤Ê¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¶î¤±È´¤±¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤É¤ó¤Ê40Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢³ÑÌî½¨¹Ô¤¬¡Ö¼Â¼Á20Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¾ì¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¼«µÔÅª¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Â³¤±¤Æ½ÕÈªÆ»ºÈ¤¬¡ÖºÇ½é¤Ï1Ç¯Ãæ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë»þ¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ²Æ¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ·è¤á¤¿»þ¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯³èÆ°¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¹ÈÇò¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯(Âè64²ó)¡¢2015Ç¯(Âè66²ó)¡¢2019Ç¯(Âè70²ó)¤ËÂ³¤4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯(Âè74²ó)¡¢2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
