¡¡¥µ¥Ã¥«ーJ1¡¦¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Ï¡¢MF¡¦ÅÄÉô°æÎÃÁª¼ê(26)¤È¤ÎÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÉô°æÁª¼ê¤Ï2023¥·ー¥º¥ó¤ËJ2¤Î²£ÉÍFC¤«¤é¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Ë²ÃÆþ¡£
¡¡2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ï¼ç¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¥êー¥°Àï25»î¹ç¡Ê¥¹¥¿¥á¥ó20»î¹ç¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëº¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤Ç¥Áー¥à¤Î¹¶·â¤òÃæÈ×¤«¤é»Ù¤¨¡¢¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£
¡¡¤Þ¤¿J1Âè9Àá¤Î¥Ûー¥àFCÅìµþÀï¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é·è¤á¤¿º¸Â¤Î¥·¥åー¥È¤Ï¡¢J1¤Î4·î¤Î·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´ー¥ë¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£