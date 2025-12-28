

HANA

＜第76回NHK紅白歌合戦◇リハーサル（音合わせ）◇28日◇NHK放送センター＞初出場となるHANAは「ROSE」を歌う。リハーサル終了後、取材会に登壇し、今の気持ちを語った。

【写真】HANA、第76回NHK紅白歌合戦リハーサル囲み取材の模様――紅白への意気込みをお願いします。KOHARU

そろそろ、本番が近づいてきて、私たちも日々コンディションを整えている所存でございます。披露する曲が「ROSE」ということで、私たちのデビュー曲はHANAが伝えていきたいメッセージが込められている大事な曲なので、年末ということで集大成、この 1年私たちが頑張ってきたその姿も見せられるといいなと思います。頑張ります。――曲順がちゃんみなさんと前後になりました。MOMOKA

プロデューサーでもあり、恩師でもあり、尊敬するちゃんみなさんと同じステージで立てることも嬉しいのに、それにもかかわらず、近くの順番でまさか前後という感じでびっくりしたんですけど、ちゃんみなさんのためにも皆さんのためにも頑張って歌おうと思いました。 ――今日、ちゃんみなさんと会話とか交わされましたか。KOHARU

先ほどお会いした時に、まるで他人かのように、「おはようございます」「ありがとうございます」「今度ご飯でも」とか言われちゃったりなんかして、いつも通りでした。――本当に駆け抜けた１年だったと思いますけれども、改めて振り返って、この １年はどんな１年でしたか。MAHINA

本当にたくさんのこと学びましたし、いろんな経験をさせていただいて、HANAとみたいとしてもすごく成長した年でもあったかなと思いますし、大切な仲間に本当に多くの方に助けてもらって、大好きな仲間にも出会いましたし、すごい夢のような一年でした。――本当に大活躍でしたけれども、みなさんはどんな風に見ていますか。YURI

最初はけっこう追いついてないという話はみんなでしていて、これからも頑張ろうねって話をしていました。でも最近はみんなで協力し合いながら支え合いながら活動できているなと思いますし、1年ももうすぐ終わるということで、もっともっとギアを上げていって、パフォーマンスを精一杯伝えていきたいなと思っています。――NHKホールでリハーサルをされてみて いかがでした？全員

「ふわ〜」MAHINA

本物だ！ってYURI

夢のような舞台に立てて嬉しく思っています。――改めて紅白の舞台はいかがですか。MAHINA

一段と気が引き締まると言いますか、やっぱり年の瀬、最後の日ですし、 2025年に感謝を込めた 2026年に向かった新しくポジティブな気持ちで迎えるように頑張ろうという気持ちになりました。――その「ふわ〜」の中には、どんな思いがありますか。YURI

すごく広くてセットもすごく大きくて、それが「ふわ〜」って（笑）。――パフォーマンスのどんなところを見てほしいというのはありますか。 CHIKA

変わらず、いつも通り絶対に声と想いを見ている人に伝えるっていう気持ちはあるので、紅白を見てくれてる人たちみんなにそれが伝わればいいなって思っています。――今年１年を振り返って漢字一文字でお願いします。全員「花!!」――みんなで決めていたんですか？全員

たまたまです！ チームワークです。NAOKO

花って最初つぼみがあるじゃないですか。そこから咲くのに頑張るっていうところで、本当にちゃんみなさんがいて、いろんな栄養を与えてくださって。私たちが頑張って頑張って咲くというところで、本当に咲くためのはじめの一歩がめちゃくちゃ大変ですし、すごく咲きづらい時はすごい悔しかったりというのもあるんですけど、それでもいろんな場所でパフォーマンス、フェスなど本当にたくさん出させていただいた中で、絶対に今日も咲かせようっていうのを目標にして、締めくくりの紅白で大輪を咲かすために、もっと頑張りたいなと思いました。 ――2026年の抱負をお願いします。JISOO

来年は私たちも初アルバムのリリース、初ホールツアーもあるので、もっとたくさんの方々に会いたいと思います。