¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤¤Â³¤±¤¿¡×»°ÎØÈþÎÉ¡¹¤¬·è¾¡¤Ç30ÆÀÅÀ13¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¡Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¤¬½éÍ¥¾¡¡Ò¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ó
¡þ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025 ½÷»Ò·è¾¡ Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡(ÂçºåÉÜ)66-61ºù²Ö³Ø±à(°¦ÃÎ¸©)(28Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)
¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025¡×¤Î½÷»Ò·è¾¡¤¬ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡(ÂçºåÉÜ)¤¬½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï²ÆÅß2´§¤òÁÀ¤¦ºù²Ö³Ø±à¤¬Á°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ35-44¤È9ÅÀº¹¥ê¡¼¥É¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¡£¤·¤«¤··Þ¤¨¤¿Âè3¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ÏÂçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¤¬È¿·â¤·¡¢51-54¤Î3ÅÀº¹¤ÇºÇ½ª¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢3Ç¯À¸¤Î»°ÎØÈþÎÉ¡¹Áª¼ê¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢ºÇ¸å¤ÏÂçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¤¬¼é¤êÀÚ¤ê¡¢66-61¤Ç¾¡Íø¡£½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤·¤¿°ÂÆ£¹á¿¥¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Þ¤ÀËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¼Â´¶¤¬(¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹)¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë40Ê¬´Ö¡¢·°±Ñ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¡¢Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü30ÆÀÅÀ13¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¡¢¹¶·â¤Î³Ë¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤ò¤ß¤»¤¿»°ÎØÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁ´°÷¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕÅ¾¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬Æ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤¤Â³¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°ÂÆ£ÀèÀ¸¤Î»ØÆ³¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿»°ÎØÁª¼ê¡£ºÇ¸å¤Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¡¢¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£