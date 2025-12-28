大阪ＢがBLUTEON FASHION WEEKの開催を発表！

26日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、2月14日（土）、15日（日）に行われるホームゲームにおいて「BLUTEON FASHION WEEK -SWEET-」を開催することをクラブ公式サイトで発表した。

「BLUTEON FASHION WEEK」は選手の私服風コーデビジュアルをメインにし、オフザコートでの選手の様々な表情を届けるイベントで、2月14日（土）、15日（日）におおきにアリーナ舞洲で行われる第14節広島サンダーズ戦は“SWEET”と、3月7日（土）、8日（日）に同じくおおきにアリーナ舞洲で行われる第16節東レアローズ静岡戦は“COOL”と題して実施するとのこと。

当日は来場者にオリジナルデザインのノベルティをプレゼントするほか、ここでしか撮影できないフォトスポットの登場や、Panasonic製の美容家電を使用したブースの展開も予定している。

また、第14節では「BLUTEON FASHION WEEK -SWEET-」のビジュアルを使用したグッズの販売に加え、いつもとは異なる会場の装飾も行われるとのことで、豪華な期間となりそうだ。