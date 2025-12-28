ÇµÌÚºä¡¦Çßß·ÈþÇÈ¡Öº£¤¬Âç»ö¡×¡¡£±£±Ç¯Ï¢Â³£±£±²óÌÜ¤Î¹ÈÇò¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÞÎ®¤·¤ÆÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡ÇµÌÚºä£´£¶¤Ï£±£±Ç¯Ï¢Â³£±£±²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Çº£²ó¤Ï¡Ö£ó£á£í£å¡¡£î£õ£í£â£å£ò£ó¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ£±£±²óÌÜ¤Ç£±£±Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤¬¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£È¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤ÆÊú¤¹ç¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡£´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£¶´üÀ¸¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤Âå¸òÂå¤â¿Ê¤ó¤À¡£½é¤á¤Æ¤Î¸åÇÚ¤¬¤Ç¤¤¿£µ´üÀ¸¤Î°æ¾åÏÂ¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½£µ´üÀ¸¤âµ¤¤¬°ú¤¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢Çßß·¤â¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤Ë»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀª¤¤¤¬Áý¤·¤¿¡£³Î¼Â¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇµÌÚºä£´£¶¤ÎËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥ê¥â¥³¥ó¤Ç»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿´ë²è¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£º£Ç¯¤Î´Á»ú°ì»ú¤òÌä¤ï¤ì¤¿Çßß·¤Ï¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤Ï¡Øº£¡Ù¤È¤¤¤¦´Á»ú¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤È¤«Ì¤Íè¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢·ë¶É¡¢º£¤¬Âç»ö¡£º£¤ÎÇµÌÚºä£´£¶¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£