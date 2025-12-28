°ìÈÌ½÷À­¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤äÃÄ¡¦¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£

¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¤äÃÄ¤Î¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£°ìÈÌ½÷À­¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡°ËÆ£¤Ï¡Ö»ä¤´¤È¤Ç¤¹¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌ½÷À­¤ÈÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£¸å¤È¤â¡¢¤äÃÄ¤â¤Ò¤È¤Ä¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£

¡¡¤äÃÄ¤Ï2007Ç¯4·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ËÜ´Ö¥­¥Ã¥É¡¢ÃæÅèµý¡¢¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¤Ë¤è¤ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡£¥³¥ó¥ÈÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡Ø¥­¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¡ÊKOC¡Ë¤Ç¤Ï¡¢4Ç¯Ï¢Â³¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£