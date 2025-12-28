¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¡Ö»¶¡¹ÊÉ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¡Ä¡×½ãÎõ£³¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î½é¹ÈÇò¤Ï²¹ÀôÃÏ¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ28Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë
¹ÈÇò¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£8Ç¯Ï¢Â³8ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×½ãÎõ¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡Ê¥Ó¥Ð¥Î¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¡Ë¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£3¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¹ÈÇò¡£
¼ò°æ°ì·½¡Ê50¡Ë¤Ï¡Ö²¹ÀôÃÏ¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤³§¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Åª¤Ê²Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬²¹¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ãæ·ÑÃÏ¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È3¿Í¤È¤âÄÀÌÛ¡£¼ò°æ¤Ï¡Ö»¶¡¹ÊÉ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¡Ä¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤¤Ä¤¯¸ÀÌÀ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ÅöÆü¤Ï´¨¤¤¤È¤³¤í¡×¤È¤·¡¢¡Ö°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Ç¡Ø¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤ò²¿ËçÃå¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤·¤¿¡£
ÇòÀîÍµÆóÏº¡Ê49¡Ë¤Î¡Ö¡Êº£Æü¡Ë¹Ô¤±¤ëµ÷Î¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤Ë¼ò°æ¤Ï¡Ö¤¢¤«¤ó¡ª¡¡¤½¤ì°Ê¾åÏÃ¤¹¤Ê¡×¤ÈÀ©»ß¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤òÉ½¤¹´Á»ú1Ê¸»ú¤Ï¡Ö»°¡×¤È¤·¤¿¡£4·î1Æü¤«¤é3¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö3·î31Æü¤Î4¿ÍÂÎÀ©¤«¤éÃÏÂ³¤¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿¶¤êÉÕ¤ä¤±¤ä¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤¿½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÂçË½¤ì¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¼ò°æ¤Ï¡Ö¸å¾å¤Î·ëº§¼°¡×¤ÈÊÖÅú¡£¸å¾åæÆÂÀ¡Ê39¡Ë¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î²ÈÂ²¤Ç¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤È¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼ò°æ¤¬¡ÖÁ´°÷¤Ç²Î¤Ã¤Æ¡¢¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¡ØÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸å¾å¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤ÎÆ°²è¤ÏÌç³°ÉÔ½Ð¤ÎÊõÊª¤È¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤Î·ÈÂÓ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¸å¾å¤Ï¡Ö·ò¹¯¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¸Î¶¿¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¤ªÅò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¶Ê¤ò¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤Ç²Î¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢·ò¹¯¥»¥ó¥¿¡¼¤È¹ÈÇò¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö·ò¹¯¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤»¤Ê§¤¤¤Ç¤´¤Þ¤«¤·¤¿¡£