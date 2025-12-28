GPS¤Î¼óÎØ¤ò»È¤Ã¤Æ¥È¥é¤òÄÉÀ×¡¢¡Ö´ñÌ¯¤Ê³ÍÊª¡×¤ÎÈ¯¸«¤â¡¡¥¿¥¤
¡ÊCNN¡Ë¥¿¥¤¤Î¥É¥ó¡¦¥Ñ¥ä¡¼¥¤¥§¥ó¡¦¥«¥ª¥ä¥¤¿¹ÎÓ·²¡ÊDPKY-FC¡Ë¤Î¾ïÎÐ¼ù¤¬ÌÐ¤ëÌ©ÎÓ¤Î±ü¿¼¤¯¤Ë¡¢¤Ð¤Í»Å³Ý¤±¤Î¤ï¤Ê¤¬¥È¥é¤òÊá³Í¤·¤è¤¦¤ÈÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¤¬¤Ë¤ª¤¤¤ò¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢Àµ³Î¤Ë¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£1½µ´Ö¸å¤«2½µ´Ö¸å¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈÀè¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤ï¤Ê¤Ï1Æü3²ó¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥È¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬±¿¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤ï¤Ê¤ÏÌ©ÎÄ¼Ô¤¬»Å³Ý¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤Î¤ï¤Ê¤Ï¥È¥é¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¼«Á³ÊÝ¸î³èÆ°²È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¥È¥é¤òÊá³Í¤¹¤ë¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¥Ñ¥ó¥Æ¥é¡¦¥¿¥¤¥é¥ó¥É¤ÎÊÝÁ´¥×¥í¥°¥é¥à¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢¥é¥Ã¥¿¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥¿¥Ê¥é¥ó¥µ¥ó¤µ¤ó¡£6000Ê¿Êý¥¥í¤ÎDPKY-FC¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥È¥é¤Ï¤ï¤º¤«20¡Á30Æ¬¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç2000Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥É¥·¥Ê¥È¥é¤Î¡ÖºÇ¸å¤Î¤È¤ê¤Ç¡×¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¥¿¥¤¤Î¥È¥é¤Ï¸ÄÂÎ¿ô¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤À¾Éô¤Î¿¹ÎÓ·²¤Ç¤Ï07Ç¯¤«¤é23Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¸ÄÂÎ¿ô¤¬3ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢DPKY-FC¤Î¥È¥é¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤ÏÁý²Ã¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º²£¤Ð¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£
¡Ö¿¹ÎÓ¤Î¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¸ÄÂÎ¿ô¤ÏÁý¤¨¤ë¤Ï¤º¡×¤È¥Ñ¥¿¥Ê¥é¥ó¥µ¥ó¤µ¤ó¡£¤À¤¬10Ç¯°Ê¾å¥È¥é¤ÎÌÜ·âÎã¤¬¤Ê¤¤ÃÏ°è¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤¼¸ÄÂÎ¿ô¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¸î³èÆ°²È¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢3Æ¬¤Î¥È¥é¤ËGPS¤Î¼óÎØ¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¥«¥á¥é¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¡¢¥È¥é¤¬²¿Æ¬¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦1¼¡Åª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ÏÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥È¥é¤ÎÀ¸ÂÖ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥È¥é¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬»¶¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤·¡¢²¿¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÜºÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÆÀ¤¿¤¤¡×¡Ê¥Ñ¥¿¥Ê¥é¥ó¥µ¥ó¤µ¤ó¡Ë
25Ç¯¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤¿¼óÎØ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥È¥é¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¤¿¤ÊÃÎ¸«¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¾Íè¤ò¼é¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤â¼¨¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´ñÌ¯¤Ê³ÍÊª¡×
GPS¤Î¼óÎØ¤ò»È¤Ã¤Æ¥È¥é¤Î°Ü½»¤ä¸ÄÂÎ¿ô¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤¿»öÎã¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢DPKY-FC¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤À¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¿¥¤¹ñÎ©¸ø±à¡¦ÌîÀ¸Æ°Êª¡¦¿¢ÊªÊÝ¸î¶É¡ÊDNP¡Ë¤È¥Ñ¥ó¥Æ¥é¤¬¼çÆ³¤·¡¢¥¿¥¤ºÇÂçµé¤ÎÊÝ¸î¶è¤Ç¤¢¤ê¹ñÆâ¤Î¥È¥é¤ÎÂçÈ¾¤¬À¸Â©¤¹¤ëÀ¾Éô¿¹ÎÓÃÏ°è¤ÎÊÝ¸î³èÆ°²È¤é¤È¶¨ÎÏ¡£05Ç¯¤«¤é³²¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤ï¤Ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥È¥é¤ÎÊá³Í¤È¼óÎØ¤ÎÁõÃå¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Êá³Í¸å¤Ï½Ã°å¤¬Ëã¿ì¤ò»Ü¤·¡¢¼óÎØ¤ÎÁõÃå¤È¥µ¥ó¥×¥ëºÎ¼è¤ò¹Ô¤¦¡£ºî¶È¤Ï1»þ´ÖÂ¤é¤º¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£²óDPKY-FC¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À®ÂÎ¤ÎÍº¡Ö¥¹¥ê¥³¥µ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¤¤»ó¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¡Ö¥Á¥ã¥ó¥È¥é¡×¤È¡Ö¥Ô¥¢¥ó¥Ý¡¼¥ó¡×¤Î3Æ¬¤À¡£
·ÚÎÌ¤Î¼óÎØ¤ÏºÇÄ¹2Ç¯¤ÎÅÅÃÓ¼÷Ì¿¤¬¤¢¤ê¡¢1»þ´Ö¤´¤È¤ËºÂÉ¸¤òµÏ¿¤·¤Æ±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·Ì©ÎÓ¤Ç¤ÏÄÌ¿®¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÏËÜÂÎ¤Ë¤âÊÝÂ¸¤µ¤ì¡¢¸å¤Ç²ó¼ý¤Ç¤¤ë¡£ÅÅÃÓ¤¬¿Ô¤¤«¤±¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¼óÎØ¤¬³°¤ì¡¢²ó¼ýÃÏÅÀ¤òÃÎ¤é¤»¤ë¿®¹æ¤òÁ÷¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ë¤è¤ê¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï3Æ¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ÔÆ°·÷¤ä°ÜÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢Êá¿©ÃÏÅÀ¤òÇÄ°®¡£¤½¤³¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö´ñÌ¯¤Ê³ÍÊª¡×¤Î»Ä³¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÄÌ¾ï¡¢¥È¥é¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¥ó¤ä¥¬¥¦¥ë¡¢¥µ¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤ÉÂÎ½Å¤¬ºÇÂç350¥¥í¤Ë¤â¤Ê¤ëÂç·¿¤Î³ÍÊª¤òÁÀ¤¦¡£¤À¤¬DPKY-FC¤Î3Æ¬¤Ï¡¢ÂÎ½Å10¥¥í¤Û¤É¤Î¥¤¥Î¥·¥·¤ä¥Û¥¨¥¸¥«¤Ê¤É¤Î¾®·¿¤ÎÓ®ÆýÎà¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Âç·¿¤Î³ÍÊª¤Î¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ºòÇ¯¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤À¤È¥Ñ¥¿¥Ê¥é¥ó¥µ¥ó¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤³¤Î¹ÔÆ°¤ÏÈó¾ï¤Ë´ñÌ¯¤Ç¡¢³ÍÊª¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1Æ¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥È¥é¤Î¿©À¤Ï¤¤ï¤á¤Æ´ñÌ¯¤À¡£
Â¾¤Î2Æ¬¤¬¾®·¿¤Î¥¦¥·¤ä¥·¥«¤Ê¤ÉÊá¿©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥È¥é¤Î¼çÍ×¤Ê³ÍÊª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥Ö¥¿¥Ð¥Ê¥¢¥Ê¥°¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¸¦µæ¼Ô¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ã¥Ý¥ó¤ä¥ß¥º¥ª¥ª¥È¥«¥²¤È¤¤¤Ã¤¿³ÍÊª¤òÁÀ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëº¯À×¤â³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÎÌîÀ¸¥È¥é¤¬¤³¤Î¼ï¤Î³ÍÊª¤òÊá¿©¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿½é¤Î»öÎã¤À¤È¤¤¤¦¡£DPKYÌîÀ¸Æ°Êª¸¦µæ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥½¥ó¥Ý¥ó¡¦¥Ñ¥¯¥Ô¥¨¥ó½êÄ¹¤¬ÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥È¥é¤Î¤¨¤ê¹¥¤ß¤·¤Ê¤¤¿©À¤Ï¿ô¤¢¤ëÆÃ°Û¤ÊÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£Êì¿Æ¤Î¤â¤È¤òºÇ½é¤ËÎ¥¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÂÎ³Ê¤Ï»ÐËå¤Î¥Ô¥¢¥ó¥Ý¡¼¥ó¤è¤ê¾®¤µ¤¯¡¢¹ÔÆ°·÷¤â¤ï¤º¤«24Ê¿Êý¥¥í¤ÈÈ¾Ê¬°Ê²¼¤À¡£
¡ÖÁª¤ê¹¥¤ß¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤é¾®¤µ¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥È¥é¤Ï²¿¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¥Ñ¥¿¥Ê¥é¥ó¥µ¥ó¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¹ÔÆ°·÷¤Î¹¤¤¥È¥é¤Û¤É¡Ö¤è¤êÁªÂòÅª¡×¤Ç¡¢¤è¤êÂç·¿¤Î³ÍÊª¤òÊá¿©¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ³Ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê³ÍÊª¤ò¼í¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥ã¥ó¥È¥é¤ÎÈø¤Ë¤Ï¤Í¤¸¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÂ¾¤Î¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤Ç¤Ï¶á¿Æ¸òÇÛ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë°äÅÁÅªÌäÂê¤ÎÃû¸õ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¥Ñ¥¿¥Ê¥é¥ó¥µ¥ó¤µ¤ó¤Ï»ØÅ¦¤·¡¢¥È¥é¤Ç¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¡ÖÁ´ÂÎ¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤¬20¡Á30Æ¬¤È¾¯¤Ê¤¯¡¢°äÅÁÅªÂ¿ÍÍÀ¤¬¤«¤Ê¤êÄã¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ï·üÇ°¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡×¶¼°Ò¤ò¸º¤é¤¹
DPKY-FC¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥È¥é¤Î¿©À¤òÄ´¤Ù¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤ÎÊÝÁ´¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖDPKY¤Îº¸Â¦¡¢¼ç¤Ë¥«¥ª¥ä¥¤¹ñÎ©¸ø±à¤ò¶õÇò¤Î¿¹¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥È¥é¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥Ñ¥¿¥Ê¥é¥ó¥µ¥ó¤µ¤ó¡£
Åö¶É¤Ïº£¸å¿ô¥«·î°ÊÆâ¤ËÌîÀ¸À¸ÊªÈÈºá¤ÎÀìÌç²È¤È¶¼°ÒÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥È¥é¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÂ¾¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¤ä¤½¤Î³ÍÊª¤ÎÌ©ÎÄ¡¢À¸Â©ÃÏ¤òÆóÊ¬¤¹¤ë´´ÀþÆ»Ï©¤ä¥À¥à·úÀß·×²è¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥Ñ¥¿¥Ê¥é¥ó¥µ¥ó»á¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì©ÎÄ¼Ô¤Ë¡ÖÍÆ°×¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤áÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
GPS¼óÎØ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤Þ¤À½é´üÃÊ³¬¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆÀ¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤ÏDPKY-FC¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥È¥é¤ÎÁý²Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½¸Ãæ¤¹¤ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¿¥Ê¥é¥ó¥µ¥ó»á¤Ï´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£