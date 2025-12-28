¡Ö¤·¤é¤»¡×¾¼ÏÂ´ðÃÏ²¤ËÀÜ´ß¡¡ÎãÇ¯¤ÈÊÌ¥ë¡¼¥È¡¢ËÌÊý¤Ë
¡¡¡Ú¾¼ÏÂ´ðÃÏ²¡áÆî¶Ë´ÑÂ¬ÂâÆ±¹Ôµ¼Ô¡ÛÆî¶Ë´ÑÂ¬Á¥¡Ö¤·¤é¤»¡×¤ÏºÕÉ¹¤·¤Ê¤¬¤é¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤Ë¶á¤Å¤¡¢27Æü¸á¸å0»þ44Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¸á¸å6»þ44Ê¬¡Ë¡¢Ìó1700¥á¡¼¥È¥ë²¤ÎÉ¹³¤¤ÎÃæ¤ËÄäÇñ¤·¡ÖÀÜ´ß¡×¤·¤¿¡£
¡¡´ðÃÏ¤¬¤¢¤ëÅì¥ª¥ó¥°¥ëÅç¤Î¼þ¤ê¤Ï¡¢ÄÌÇ¯¤È¤±¤Ê¤¤ÄêÃåÉ¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢»·¶¶¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Á¥¤È´ðÃÏ¤Î¥¿¥ó¥¯¤ò¥Û¡¼¥¹¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÇ³ÎÁ¤òÁ÷¤ê¹þ¤á¤ëµ÷Î¥¤Þ¤ÇÃå¤±¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÀÜ´ß¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎãÇ¯¤Î¥ë¡¼¥È¤Ïº£µ¨¡¢Âç¾®¤ÎÉ¹»³¤¬¹¤¬¤ëÍðÉ¹°è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÊÌ¥ë¡¼¥È¤ò»î¤ß¤¿¡£ÄäÇñÃÏÅÀ¤È´ðÃÏ¤Îµ÷Î¥¤ÏÎãÇ¯¤Î¿ôÇÜÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´äÀ¥¹ä´ÏÄ¹¤Ï¡Ö³¤É¹¤ÎÍ»²ò¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÆüÌë¤«¤éÇ³ÎÁ¤Î¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥óÍ¢Á÷¤ò»Ï¤á¤ë¡£