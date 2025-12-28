¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¤È¹ÈÇò¶¦±é¤Ø¥¨¡¼¥ë¤Ï¡Ö¤«¤Þ¤»¡×¡¡¼«¿È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡ÖÉâ¤«¤ì¤Æ¡×
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ28Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë
½é½Ð¾ì¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê27¡Ë¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊSP¥á¥É¥ì¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡ÖNG¡×¤È¡ÖSAD SONGS¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¡¢ÆüËÜ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹ÈÇò²Î¹çÀï¤È¤¤¤¦Ì¾ÍÀ¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯´¶³´¿¼¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì´¤òÄü¤á¤º¤Ë²»³Ú¤ò¤·¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â²»³Ú¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ç¯Ëö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¡¢¤á¤Ç¤¿¤¤´¶¤¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê±é½Ð¤Ï¡Ë¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Éâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡£Ç¯Ëö¤Ê¤Î¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤ÒÉâ¤«¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
º£Ç¯¤ÏÊÑ²½¤Î1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏºîÂ³¤¤Ç»à¤Ì¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£½ÐÈÖ¤ÏÈÖÁÈ¤Î¸åÈ¾Àï¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È·ÝÇ½»öÌ³½êBMSG¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¢HANA¤Î¤¢¤È¤ËÏ¢Â³¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊHANA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜ¤â¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¦±é¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³°ã¤¦ÌÜ¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÖHANA¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¹ÈÇò¤ÏÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤êÁá¤¯½Ð¤é¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤«¤Þ¤»¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤«¤Þ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
ÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍè½µ¤Ç10¼þÇ¯¤Ç¤¹¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¼ï¤Þ¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÁÏºîÂ³¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë1Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£