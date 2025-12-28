¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼£±Ç¯ÌÜ¤Ç½Ð¾ì¤ÎHANA¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö²Ö ¡ª ¡×ºÇ¸å¤ËÂçÎØ¤òºé¤«¤¹
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ28Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×HANA¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£º£Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
KOHARU¡Ê20¡Ë¤Ï¡ÖÈäÏª¤¹¤ë¶Ê¤¬¡ØROSE¡Ù¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£Ç¯Ëö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½¸ÂçÀ®¡¢1Ç¯´Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È½çÈÖ¤¬Á°¸å¤Ç¤Î²Î¾§¤È¤Ê¤ë¡£MOMOKA¡Ê21¡Ë¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ²Î¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ÕÄï¤Îå«¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÈôÌö¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Á´°÷¤ÇÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡Ö²Ö¡ª¡×¡£
ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯1Ê¸»ú¤ò·è¤á¡¢NAOKO¡Ê20¡Ë¤Ï¡Ö²Ö¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ï¤Ä¤Ü¤ß¤Ç¡¢ºé¤¯¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¿å¤ä±ÉÍÜ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Çºé¤¤¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î¹ÈÇò¤ÇÂçÎØ¤òºé¤«¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤òÏÃ¤·¤¿¡£