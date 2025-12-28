【主演・内田理央× 伊藤健太郎 × 中村ゆりか】1月6日(火)深夜24時30分スタート ドラマチューズ！「略奪奪婚」衝撃的なタイトルバックのメイキングフォトを公開!!! EDテーマがthe shes goneの「ダーリンレス」に決定！

2026年1月6日(火) 深夜24時30分放送スタート

放送後、TVerにて見逃し配信 Prime Videoにて見放題独占配信

ドラマチューズ！「略奪奪婚」

テレ東では、2026年1月6日(火)から、ドラマチューズ！「略奪奪婚」(毎週火曜 深夜24時 30分～)を放送します。



2022年に電子コミックとして販売されるや否や、“元嫁 VS.今嫁の醜悪な妊娠バトル”として同世代の読者から共感の声を集めた山田芽衣による同名作を実写ドラマ化！長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身ごもった若い女性だった・・・。そんなショッキングな出来事から幕を開ける本作。スピード感のある展開と一癖も二癖もある登場人物たちの人間模様が、上質なスパイラルサスペンスを生み出します。「夫を社会的に抹殺する5つの方法」や「夫の家庭を壊すまで」、「夫よ、死んでくれないか」など、愛や怒りなど視聴者の強い共感を呼んできた不倫・復讐ジャンルにおいて、更なる心の奥底をえぐる刺激的ドラマをお届けします。嫉妬、承認欲求、自己肯定、勝ち負け・・・。そんな問題だらけでコンプレックスを抱えた登場人物たちが、血を流しながら見せる幸せ探しのストーリー。復讐ドラマに定評のあるテレ東だからこそ実現したノンストップサスペンスにご期待ください！

主人公の千春役に内田理央、千春の夫・司役に伊藤健太郎、司の不倫相手・えみる役に中村ゆりかが決定しているほか、千春が利用する元ホストのナオ役を松本大輝が、司の病院の事務員・梅田亜衣役を川島鈴遥が、えみるの元カレ・海斗役をISSEIが、千春のお気に入りのナンバー１ホスト・ヒロキ役を小野塚勇人が、司の母親・相葉藍子役を街田しおんが、千春の母親・佐久間早苗役を野村真美が演じます。略奪と不幸の連鎖が止まらない、究極のスパイラルサスペンスの世界をお楽しみに！

タイトルバックのメイキングフォト公開!!!

本作のタイトルバックでは、千春・司・えみるの3人が敷き詰められた鮮やかな花びらの上で横たわる姿が儚くも情熱的に描かれています。オープニングテーマ、Faulieu.の「LOOP」と共に、夢なのか現実なのかもがき苦しむ登場人物たちの表情にぜひ注目してください。

エンディングテーマ決定!!!

ドラマを彩るエンディングテーマは、the shes gone(シーズ ゴーン)の「ダーリンレス」に決定しました！配信シングル「まぼろし」がドラマ「40までにしたい10のこと」(2025 年 テレ東)のエンディングテーマとして高い人気を集めるなど、大注目の“シズゴ”。共感性の高い歌詞と優しい歌声で「略奪奪婚」の世界に没入してください！

【プロフィール】

優しく甘い歌声と誰もが感じたことのある恋愛の儚さや切なさが表現された歌詞が最大の魅力であり、“そっと寄り添う”バンドアンサンブルで歌詞の情景を表現した4人組ロックバンド。YouTubeチャンネルは、総再生回数5000万回を突破しており、サブスク総再生回数1億5000万回を突破するなど、若者中心に絶大な人気を集めている。



【コメント】

この度エンディングを担当させてもらうにあたり「ダーリンレス」を書き下ろさせて頂きました。the shes goneというバンド名を背負う中で、"愛しの相手が自分の元から居なくなる作品"に僕らが音楽で携わることは１つの使命のようにすら感じています。こと恋愛において人間が持つ欲、そしてそこに付随する執着なんかをバンドサウンドで仕上げました。ドラマの最後の最後まで、エンディングと共にお楽しみください。（兼丸）

≪1月6日(火)放送 第1話 あらすじ≫

「離婚してほしいんだ、千春」長年の恋人生活を経て結婚した千春(内田理央)と司(伊藤健太郎)は、子供には恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんなある日千春の前に、突然司の子供を身ごもった不倫相手のえみる(中村ゆりか)が現れる。司と別れ自暴自棄な生活を送る千春。「欲しかったものは、あの時全て奪われた」登場人物全員ヒール。どん底に落ちた男と女が見せるノンストップサスペンスが今幕を開ける。

≪番組概要≫

【タイトル】ドラマチューズ！「略奪奪婚」

【放送日時】2026年1月6日(火)スタート！毎週火曜 深夜24時30分～25時00分

※ＢＳテレ東では2026年1月10日(土)スタート

毎週土曜 深夜24時00分～24時30分

【放送局】テレビ東京、テレビせとうち、テレビ北海道

※テレビ大阪、テレビ愛知では2026年1月12日(月)スタート

テレビ大阪：毎週月曜 深夜1時35分～2時05分放送

テレビ愛知：毎週月曜 深夜2時05分～2時35分放送

【配信】各話放送終了後から動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信

【主演】内田理央

【出演】伊藤健太郎、中村ゆりか、松本大輝、川島鈴遥、ISSEI、小野塚勇人、街田しおん、野村真美

【原作】山田芽衣「略奪奪婚 ～デキた女が選ばれる～」（ぶんか社刊）

【監督】上田迅、長尾くみこ、弓座翔平、伊野部陽平

【脚本】上野詩織、国井桂

【音楽】菅野みづき

【オープニングテーマ】Faulieu.「LOOP」(Faulieu.Records)

【エンディングテーマ】the shes gone「ダーリンレス」(UK.PROJECT)

【プロデューサー】森田昇(テレビ東京)、北川俊樹(テレビ東京)、渡邉浩仁(イカロス)

【制作】テレビ東京、イカロス

【製作著作】「略奪奪婚」製作委員会

【公式 HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/ryakudatsudatsukon/

【公式 X】 https://x.com/ryakudatsu_tx ／ @ryakudatsu_tx

【公式 Instagram】https://www.instagram.com/ryakudatsu_tx ／ @ryakudatsu_tx

【ハッシュタグ】 ＃略奪奪婚