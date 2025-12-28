【紅白リハ1日目】ちゃんみな、HANAとの共演に喜び「みんなの目もどんどん強くなっていく」創作続きの2025年回顧
【モデルプレス＝2025/12/28】ラッパー／シンガーのちゃんみなが28日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
初出場となるちゃんみなは、「NG」「SAD SONG」をSPメドレーで披露。自身がプロデュースしたガールズグループオーディション「No No Girls」（通称：ノノガ）から誕生した7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）も初出場となり、連続でパフォーマンスする。「HANAを立ち上げてプロジェクトを進めていく中で、ロードマップを作って共有していた」と明かし、「紅白歌合戦っていうのは私たちが目標としていた場所で、ロードマップとしては結構思ったより早く紅白に出られたなって思うのとともに、ずっとリリースをし続けていたので、今年は本当に創作続きで死ぬかと思ったんですけど、やれてよかったなって思います」と語った。
続けて「頑張った分だけ結果が返ってきていて、みんなの目もどんどん強くなっていくのを間近で見ているので、共演という意味では本当に久しぶりですけど、全然違う目と共演できるっていうのは、すごく楽しみだなと思います」とコメント。HANAに掛ける言葉を聞かれると「かませ！かませっていつも言っています」と答え、「私もかまします！」とポーズを決めた。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
◆ちゃんみな、HANAとの共演に期待
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
