【HANA紅白／会見全文】NHKホールのセットに圧倒「ふわ〜」“7人一致”今年の漢字1文字は？
【モデルプレス＝2025/12/28】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が28日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。以下、会見のコメント全文。
― 意気込みをお願いいたします。
KOHARU（コハル）：そろそろ本番が近づいてきて私たちも日々コンディションを整えている所存でございますし…（笑）。最中でございますし！失礼いたしました。そして披露する曲が『ROSE』ということで、私たちのデビュー曲で本当に大切な曲ですごくHANAが伝えていきたいメッセージが込められている大事な曲なので、年末ということで集大成、この1年私たちがデビューして頑張ってきた姿を見せられるといいなと思います。頑張ります！
― 曲順がちゃんみなさんと前後になりますけれども、それが分かった時どう思われましたか？
MOMOKA（モモカ）：そうですね。やっぱりプロデューサーでもあり、恩師でもあり、尊敬するちゃんみなさんと同じステージに立てることもまず嬉しいのにもかかわらず、こうして近くの順番でまさか前後という感じでびっくりしたんですけど、ちゃんみなさんのためにも皆さんのためにも頑張って歌おうと思いました。
― ちゃんみなさんとは何か実際にお話しされましたか？
KOHARU：先ほどは会った時に、まるで他人かのように「あ、おはようございます」「ありがとうございます」「今度ご飯でも！」って言われちゃって（笑）。
CHIKA：いつも通りの感じでした（笑）。
― 本当に駆け抜けた1年だったと思いますけども改めて振り返ってどんな1年でしたか？
MAHINA（マヒナ）：本当にたくさんのことがありましたし、いろんな経験をさせていただいてHANA全体としてすごくすごく成長した年でもあったかなと思いますし、大切な仲間にも本当に多くの方に助けてもらって大好きな仲間にも出会えましたし、そういった面ではすごい夢のような1年でした。
― 皆さんではご自身の活躍をどのように感じていらっしゃいますか？
YURI（ユリ）：最初は結構追いついていないという話は皆でしていてこれからも頑張ろうねと話をしていたんですけど、最近は皆で協力し合いながら支え合いながら活動できているなと思いますし、あと1年ももうすぐ終わるということでもっともっとギアを上げていって、パフォーマンスを精一杯伝えていきたいなと思います。
― 今日リハーサルをされてみてNHKホールの舞台はいかがでしたか？
全員：ふわーー！本物だ〜！
KOHARU：ずっと観ていましたから私たちも…。
MOMOKA：夢のような舞台に立てて本当に嬉しく思っています。
― 改めて紅白の雰囲気はいかがですか？
MOMOKA：やっぱり一段と気が引き締まると言いますか、年の瀬最後の日ですし、2025年に感謝を込めた、2026年に向かって新しくポジティブな気持ちで迎えられるように頑張ろうという気持ちがありました。
― 「ふわ〜」の中には、どなたかにお会いしての気持ちも？
CHIKA（チカ）：（メンバーに向かって尋ねる様子で）会場かな…？
MAHINA：会場もすごく広くて、セットもすごく大きくて、それが「ふわ〜」となりました。
― パフォーマンスで何か注目してほしいポイントはありますか？
CHIKA：変わらずいつも通り絶対に声と思いを観ている人に伝えるという気持ちがあるので、紅白を観てくれている人たち皆にそれが伝わればいいなと思います。
― デビューした年にこうして年末を迎えることになりましたけれども、振り返ってどんな1年になったか漢字1文字でお願いします。
CHIKA：いっせーのーせー！
全員：「花」。
― 皆さんで打ち合わせ済みだったんですか？
全員：まあまあまあ…。
― 「花」というのはどういう「花」でしたか？
NAOKO（ナオコ）：花って最初蕾があるじゃないですか。そこから咲くのに頑張るというところで、本当にちゃんみなさんがいて、いろんな水や栄養を与えてくださって、私たちが頑張って頑張って咲くというので、本当に初めの咲く1歩がめちゃくちゃ大変だし、何か咲きづらい時はすごく苦しかったりというのもあるんですけど、それでもいろんな場所で咲いたり、パフォーマンス・ステージ・フェスも本当にたくさんさせていただいた中で「絶対に今日も咲かせよう」というのを目標にして。そういうHANAの1年の締めくくりの紅白でまた大輪を咲かすというか、もっともっと頑張りたいなと思いました。
― ぜひ来年の抱負もお願いします。
JISOO（ジス）：やっぱり来年は私たちの初アルバムも初ホールツアーもあるので、たくさんの方々に会いたいと思います！
― ありがとうございました！
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
