丸山桂里奈、夫・本並健治氏＆娘の散歩姿公開「スタイル抜群」「幸せな空気感」と反響
【モデルプレス＝2025/12/28】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が12月28日、自身のInstagramを更新。夫で元サッカー日本代表の本並健治氏と、娘が公園で過ごす様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元なでしこ1児の母、夫＆娘のプラベショット公開
◆丸山桂里奈、夫・本並健治氏と娘のお散歩2ショット披露
丸山は「毎日娘とゆっくりできる、幸せ」と綴り、最近はイヤイヤ期で大変な面もあるとしつつも「結果全て可愛いし」と娘への想いを報告。娘の好奇心旺盛な姿やコミュニケーション能力の高さについて「いろんな成長がすごいです」と感銘を受けた様子を記している。投稿では、階段を降りる際もしっかりと手を繋ぐ父娘の睦まじいショットを披露。夫の姿に対し「ところで、まじ本並さん公園にいるとより怪しい」とユーモアたっぷりにツッコミを入れている。
◆丸山桂里奈の投稿に反響
この投稿には「幸せな空気感で最高」「スタイル抜群でカッコいいパパですよ」「愛情たっぷりな文章でほっこりした」「保育園生活も楽しみですね」といったコメントが寄せられている。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】