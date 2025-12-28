今年のＧ１シーズンを締めくくる有馬記念（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）は、２番人気でクリスチャン・デムーロ騎手とコンビを組んだミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が制覇。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が２８日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）で更新した。

３歳で頂点に立ったミュージアムマイルに安藤氏は「相手をダノンと決めて道中クリスチャンは動かなかった。圭太の進路を辿り仕掛けてからは手応え違ったからね」と鞍上の手腕を評価。続けて「成長期の３歳馬で３キロ（※）軽い斤量も瞬発力の手助けをしとる」（原文ママ）と見解を示した（※実際は２キロ）。また、１２番人気で２着に好走したのはコスモキュランダ。「ここのところ行けるようになってて、中山巧者ぶりを武史が活かした。復活のファインプレー」と鞍上をたたえた。

昨年の３着馬ダノンデサイルは今年も３着に。「ＪＣ使ったことでガスが抜けた。ある意味でレースを支配してたし、勝ちに動いて強い３着」と評価しつつ、「ただ、昨年もそうやったが、このコースだと追い出してから内にモタれる。そのあたりはベリベリチャンネルのプレイバック待ちやね」と分析している。１番人気で４着に敗れたレガレイラは「ゲート」と敗因を指摘。さらに途中でハナに立ったメイショウタバル（１３着）には「考えて乗りすぎたかな」と見解を示している。