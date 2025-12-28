神田うの、ハワイでの豪華クリスマスディナー＆家族ショット公開「サンセット美しすぎ」「映画のワンシーンみたい」の声
【モデルプレス＝2025/12/28】タレントの神田うのが12月28日、自身のInstagramを更新。ハワイの老舗フレンチレストランで家族と過ごした豪華なクリスマスディナーの様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】50歳ベテランタレント「映画のワンシーンみたい」と話題の家族写真
神田は「クリスマスディナーは若かりし頃から大好きなミッシェルズにて」と綴り、ハワイのビーチが目の前に広がる老舗フレンチレストランを家族で訪れたことを報告。「場所は最高でビーチからのサンセットを感じ（眺め）ながらのディナーが素敵な時間にしてくれます」とし、サンセットを背景に、家族とディナーを楽しむ優雅な家族ショットを公開している。
この投稿には「センス抜群のロケーションで羨ましい」「幸せが伝わってくる」「サンセット美しすぎて衝撃」「赤のドレスも素敵」「映画のワンシーンみたい」「憧れのクリスマスの過ごし方」といったコメントが寄せられている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
