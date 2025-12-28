the shes gone、ドラマ『略奪奪婚』EDテーマに「ダーリンレス」が起用決定
the shes goneが、2026年1月6日より放送されるドラマチューズ！『略奪奪婚』のEDテーマに「ダーリンレス」が起用されたことを発表した。
ドラマ『略奪奪婚』は、“元嫁VS.今嫁の醜悪な妊娠バトル”として同世代の読者から共感の声を集めた山田芽衣による同名作を実写ドラマ化したもの。主人公の千春役に内田理央、千春の夫・司役に伊藤健太郎、司の不倫相手・えみる役に中村ゆりかが決定しているほか、千春が利用する元ホストのナオ役を松本大輝が、司の病院の事務員・梅田亜衣役を川島鈴遥が、えみるの元カレ・海斗役をISSEIが、千春のお気に入りのナンバー１ホスト・ヒロキ役を小野塚勇人が、司の母親・相葉藍子役を街田しおんが、千春の母親・佐久間早苗役を野村真美が演じる。
◆ ◆ ◆
◾️the shes gone コメント
この度エンディングを担当させてもらうにあたり「ダーリンレス」を書き下ろさせて頂きました。the shes goneというバンド名を背負う中で、“愛しの相手が自分の元から居なくなる作品”に僕らが音楽で携わることは1つの使命のようにすら感じています。こと恋愛において人間が持つ欲、そしてそこに付随する執着なんかをバンドサウンドで仕上げました。ドラマの最後の最後まで、エンディングと共にお楽しみください。（兼丸）
◆ ◆ ◆
◾️ドラマ『略奪奪婚』
▼2026年1月6日（火）放送／第1話 あらすじ
「離婚してほしいんだ、千春」長年の恋人生活を経て結婚した千春(内田理央)と司(伊藤健太郎)は、子供には恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんなある日千春の前に、突然司の子供を身ごもった不倫相手のえみる(中村ゆりか)が現れる。司と別れ自暴自棄な生活を送る千春。「欲しかったものは、あの時全て奪われた」登場人物全員ヒール。どん底に落ちた男と女が見せるノンストップサスペンスが今幕を開ける。