the shes goneが、2026年1月6日より放送されるドラマチューズ！『略奪奪婚』のEDテーマに「ダーリンレス」が起用されたことを発表した。

ドラマ『略奪奪婚』は、“元嫁VS.今嫁の醜悪な妊娠バトル”として同世代の読者から共感の声を集めた山田芽衣による同名作を実写ドラマ化したもの。主人公の千春役に内田理央、千春の夫・司役に伊藤健太郎、司の不倫相手・えみる役に中村ゆりかが決定しているほか、千春が利用する元ホストのナオ役を松本大輝が、司の病院の事務員・梅田亜衣役を川島鈴遥が、えみるの元カレ・海斗役をISSEIが、千春のお気に入りのナンバー１ホスト・ヒロキ役を小野塚勇人が、司の母親・相葉藍子役を街田しおんが、千春の母親・佐久間早苗役を野村真美が演じる。

©「略奪奪婚」製作委員会

◾️the shes gone コメント

この度エンディングを担当させてもらうにあたり「ダーリンレス」を書き下ろさせて頂きました。the shes goneというバンド名を背負う中で、“愛しの相手が自分の元から居なくなる作品”に僕らが音楽で携わることは1つの使命のようにすら感じています。こと恋愛において人間が持つ欲、そしてそこに付随する執着なんかをバンドサウンドで仕上げました。ドラマの最後の最後まで、エンディングと共にお楽しみください。（兼丸）

