第70回有馬記念

中央競馬の一年の総決算、G1第70回有馬記念は28日、中山芝2500メートルで行われ、3番人気ミュージアムマイル（牡3、高柳大）が制した。2着には12番人気コスモキュランダ（牡4、加藤士）が入る驚きの結果に。馬券を外したファンからは、29日のもう1つの大一番を見据える声が上がった。

豪快に差し切って皐月賞に続くG1通算2勝目を挙げたミュージアムマイル。早め先頭から2着に粘り切ったのは、なんと12番人気のコスモキュランダだった。

3着は2番人気ダノンデサイル（牡4、安田）で1番人気レガレイラ（牝4、木村）は4着。3連単は13万1710円となった。

人気薄が激走する驚きの結果。馬券を外したファンも多かったが、視線は29日に大井で行われる、今年最後のG1・東京大賞典（ダート2000メートル）に向く。Xには様々な声が上がった。

「俺にはまだ、東京大賞典がある！」

「よし、東京大賞典に切り替えていく」

「年内の競馬は有馬記念で終わりではなく大トリ東京大賞典が控えております」

「東京大賞典で取り返さねばw」

「明日の東京大賞典まで 我々の競馬は続くんやで」

東京大賞典には帝王賞、JBCクラシックとJpn1を連勝しているミッキーファイト（牡4、田中博）、ジャパンダートクラシックを制したナルカミ（牡3、田中博）、今年の3歳国内ダート2冠のナチュラルライズ（牡3、伊藤圭）などが出走する。