矢野妃菜喜が、2026年3月5日に1stアルバム『POPPING BOX』を発売することを発表した。

本発表は、デビュー5周年を記念して5都市をまわる全国ツアー＜Happy! Next Key!＞のファイナルとなる12月28日大阪公演にて、アナウンスされた。なおリリース日である3月5日は矢野の誕生日となる。

このアルバムには、デビュー曲「ホログラムの天使」から、盟友とのコラボシングル「鏡YO鏡 feat.真山りか（私立恵比寿中学）」、「ブルジョワタオル」など、ポップでカラフルな楽曲が収録されているという。さらには、ツアーで初披露された新曲「HNK」、楠木ともりがプロデュースする新曲も収録予定とのこと。

初回生産限定盤のBlu-ray Discには、2024年8月に東京・渋谷クラブクアトロで開催されたライブ＜矢野妃菜喜 LIVE 2025 〜Girls in the Mirror World〜＞や『POPPINNG BOX』ジャケット撮影のメイキング映像を収録。

また、ファンクラブ「SMA VOICE」会員限定で、1月18日中までに予約すると直筆サイン入りポスターがプレゼントされるキャンペーンも実施される。

なお、2026年3月8日にはワンマンライブ＜妃菜祭2026〜POPPING BOX〜＞を新宿ReNYで開催されることも決定している。

◾️1stアルバム『POPPING BOX』 2026年3月5日（木）リリース ◆完全生産限定盤（CD＋BD[LIVE MOVIE＋「POPPING BOX」ジャケット撮影メイキング]＋Visual Book）

価格：16,500円（税込） ▼CD収録内容

01.前説

02.HNK

03.ポヤポノポ！

04.キミといた夏を

05.ブルジョワタオル

06.ナミダジレンマ

07.Follow me!

08.鏡YO鏡 feat.真山りか(私立恵比寿中学)

09.ホログラムの天使

10.こころの泡

11.ルリマツリ

12.ありがとうだよ ▼BD収録内容

・ LIVE MOVIE 「矢野妃菜喜 LIVE 2025 〜Girls in the Mirror World〜」 【2025年8月23日（土）渋谷クラブクアトロ】

・「POPPING BOX」ジャケット撮影メイキング ▼LIVE MOVIE内容

01.キミといた夏を

02.ポヤポノポ！

03.As I Like

04.にーとぴあ。

05.Follow me！

06.Cry No More!

07.ありがとうだよ

08.ホンモノ

09.鏡YO鏡 feat.真山りか(私立恵比寿中学)

10.Jumpin’

11.ブルジョワタオル

12.エナジードリンク

13.辛苦or酔夢

14.ナミダジレンマ ▼封入特典

抽選応募ハガキ ※CD/BDの収録内容は予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

※BDにライブ当日披露した「仮契約のシンデレラ」（私立恵比寿中学）は収録されませんので予めご了承ください。 ◆通常盤（CD）

価格：4,400円（税込） ▼CD収録内容

01.前説

02.HNK

03.ポヤポノポ！

04.キミといた夏を

05.ブルジョワタオル

06.ナミダジレンマ

07.Follow me!

08.鏡YO鏡 feat.真山りか(私立恵比寿中学)

09.ホログラムの天使

10.こころの泡

11.ルリマツリ

12.ありがとうだよ ▼封入特典

抽選応募ハガキ ※CD/BDの収録内容は予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。 ◆本日より“ROCKET-EXPRESS”にて予約販売がスタート

【SMA VOICE限定】1st Album「POPPING BOX」では、会員限定の早期予約特典として直筆サイン入りポスターが付いてきます。 【SMA VOICE会員限定】

早期予約特典：直筆サイン入りポスター

※会員限定特典は「完全生産限定盤」「通常盤」絵柄共通。

＜対象商品＞

・【SMA VOICE限定】1st Album「POPPING BOX」通常盤(CD)

・【SMA VOICE限定】1st Album「POPPING BOX」完全生産限定盤（CD＋BD[LIVE MOVIE＋「POPPING BOX」ジャケット撮影メイキング]＋Visual Book）

＜受注期間＞

2025年12月28日（日）16:00〜2026年1月18日（日）23:59

【発売日】

2026年3月5日（木）

【商品のお届け】

2026年3月3日（火）より順次出荷予定

【通販に関する注意事項】

※一般予約特典「複製サイン＆メッセージ入りポストカード」はつきません。

※【SMA VOICE限定】商品は、「SMA VOICE」会員の方のみご購入可能な商品です。

※出荷日が異なる商品をご注文の場合、ご注文の商品の中で一番遅い出荷日にまとめて発送されます。ご注意ください。 ▼1st Album「POPPING BOX」完全生産限定盤（CD＋BD＋Visual Book）

https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/2068210127

▼1st Album「POPPING BOX」通常盤（CD）

https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/2068210126

▼オンラインショップ「ROCKET-EXPRESS」

https://www.rocket-exp.com/yano_hinaki/