Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤¬³«Ëë¡ÄÁá°ðÅÄ¼Â¤Ï½é¾¡Íø¤Ê¤é¤º¡¡ÆÁÅç»ÔÎ©¤¬4-1²÷¾¡¤Ç2²óÀï¤Ø
»³ËÜ¿òÅÍ¤¬¥¯¥í¥¹¤Ë±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î³«ËëÀï¤¬12·î28Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦2Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤ÎÁá°ðÅÄ¼Â¡ÊÅìµþB¡Ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ë4Ç¯Ï¢Â³22²óÌÜ¤ÎÆÁÅç»ÔÎ©¡ÊÆÁÅç¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£Á°È¾¤Î½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÆÁÅç»ÔÎ©¤¬¸åÈ¾¤Ë¤â3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢4-1¤Ç2²óÀï¤Ø¤È¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾½øÈ×¤ÏÁá°ðÅÄ¼Â¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤Ø¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¡¢¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£ÆÁÅç»ÔÎ©¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÈ¿·â¤ò»Å³Ý¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾36Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£ÆÁÅç»ÔÎ©¤ÏÁê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥¯¥ê¥¢¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀMF°©ºäæÆ²í¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Øº¸Â¤Ç¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤òMFË§ÅÄ¿é¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÆÁÅç»ÔÎ©¤ÏÁ°È¾¤ò1-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Î2Ê¬¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÆÀ¤ë¤È¡¢°©ºä¤Îº¸Â¥¯¥í¥¹¤ËDFÇðÌÚÍ¥°ìÏ¯¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÆ±15Ê¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëMFµíÈøÎ§µ®¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¥¯¥í¥¹¤Ëº£ÅÙ¤ÏMFÅì³¤ÎÓÏ¡¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬Èô¤Ó¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¡¡Æ±33Ê¬¤Ë¤ÏMF»³ËÜ¿òÅÍ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥¯¥í¥¹¤Ë±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡£È¿·â¤Ë½Ð¤¿¤¤Áá°ðÅÄ¼Â¤Ï½ªÎ»´ÖºÝ¡¢FWÁúÅÄÍ¥¿¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Î¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬È¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¡£4-1¤Ç2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿ÆÁÅç»ÔÎ©¤Ï¡¢À»ÏÂ³Ø±à-ÆáÇÆÀ¾¤Î¾¡¼Ô¤È31Æü¤ËUvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢Í½Áª¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Áá°ðÅÄ¼Â¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î4¼ºÅÀ¡£2²óÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢¤Ç½é¾¡Íø¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë