¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦55¡¢ÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇ®¥±¥Ä¾ðÊó¡×¤ËVTR½Ð±é¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¡È²¬ËÜÀá¡É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Ç¯Æâ¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶µ¤¨¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡×¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤òéâ¸¶Å¯¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê51¡Ë¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ÁÌä¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©ºÇ¶á³Ð¤¨¤¿±ÑÃ±¸ì¤ä±ÑÊ¸Ë¡¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë²¬ËÜ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë¸«¤»¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆæ¤Î¾Ð¤ß¡£éâ¸¶¥¢¥Ê¤¬¡ÖÇ½¤¢¤ëÂë¤Ï¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢²¬ËÜ¤Ï¡ÖÄÞ¤ò±£¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Ð¤«¤ê¤Ëéâ¸¶¤¬¹¥¤¤Ê±ÑÃ±¸ì¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º²óÅú¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Î¹ç´Ö¤Ë¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡Ö¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©º£Æü¤Ï¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ü¥®¡¼¡×¤È¾Ð¤¦²¬ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£