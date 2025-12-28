選手権開幕…徳島市立が大勝スタート！ 山本崇斗の圧巻ボレー弾など早稲田実業から4得点
第104回全国高校サッカー選手権大会が28日に開幕。開幕戦で早稲田実業（東京B）と徳島市立（徳島）が対戦した。
2年ぶり2回目出場の早稲田実業がまず目指すのは、同校史上初の選手権勝利。一方、4年連続22回目の出場となる徳島市立は、最高成績ベスト8（2019年）超えに挑む。
早稲田実業は10番の霜田優真を中心に鋭い攻めでゴールを狙う。序盤は緊張からか何度かピンチを招いた徳島市立だが、次第に主導権を掌握すると、34分に先制点を奪う。左サイドの深い位置で相手のクリアを引っ掛けた逢坂翔雅が、ドリブルでペナルティエリア左に侵入し、ボックスの中央へとグラウンダーパスを供給。芳田翠が合わせて押し込んだ。
後半立ち上がりに徳島市立がリードを広げる。左サイドでフリーキックを獲得し、逢坂がゴールへ向かう鋭いクロスを供給。柏木優一朗が合わせてドンピシャのヘディングシュートを叩き込んだ。
55分、徳島市立が早稲田実業を突き放す3点目を奪う。キャプテンの牛尾律貴が左サイドからピンポイントのアーリークロスを送り、反応した東海林蓮が相手の背後を取って押し込んだ。
その後は早稲田実業も決定機を迎えるが、徳島市立GK李ハソンの牙城を崩すことはできない。すると73分、徳島市立がダメ押しの4点目を奪う。平尾海斗がふわりと浮かせたボールをペナルティエリア左に供給。これに合わせた山本崇斗が右足でダイレクトボレーシュートを放つと、ボールは弧を描いてゴール右上に吸い込まれた。
早稲田実業は試合終了間際に霜田がカウンターで一矢を報いて選手権史上初得点を記録したが、4ー1で勝利した徳島市立が6年ぶりに1回戦を突破した。2回戦は31日に行われ、聖和学園（宮城）vs那覇西（沖縄）の勝者と対戦する。
【スコア】
早稲田実業 1−4 徳島市立
【得点者】
0−1 34分 芳田翠（徳島市立）
0−2 42分 柏木優一朗（徳島市立）
0−3 55分 東海林蓮（徳島市立）
0−4 73分 山本崇斗（徳島市立）
1−4 90＋3分 霜田優真（早稲田実業）
2年ぶり2回目出場の早稲田実業がまず目指すのは、同校史上初の選手権勝利。一方、4年連続22回目の出場となる徳島市立は、最高成績ベスト8（2019年）超えに挑む。
早稲田実業は10番の霜田優真を中心に鋭い攻めでゴールを狙う。序盤は緊張からか何度かピンチを招いた徳島市立だが、次第に主導権を掌握すると、34分に先制点を奪う。左サイドの深い位置で相手のクリアを引っ掛けた逢坂翔雅が、ドリブルでペナルティエリア左に侵入し、ボックスの中央へとグラウンダーパスを供給。芳田翠が合わせて押し込んだ。
55分、徳島市立が早稲田実業を突き放す3点目を奪う。キャプテンの牛尾律貴が左サイドからピンポイントのアーリークロスを送り、反応した東海林蓮が相手の背後を取って押し込んだ。
その後は早稲田実業も決定機を迎えるが、徳島市立GK李ハソンの牙城を崩すことはできない。すると73分、徳島市立がダメ押しの4点目を奪う。平尾海斗がふわりと浮かせたボールをペナルティエリア左に供給。これに合わせた山本崇斗が右足でダイレクトボレーシュートを放つと、ボールは弧を描いてゴール右上に吸い込まれた。
早稲田実業は試合終了間際に霜田がカウンターで一矢を報いて選手権史上初得点を記録したが、4ー1で勝利した徳島市立が6年ぶりに1回戦を突破した。2回戦は31日に行われ、聖和学園（宮城）vs那覇西（沖縄）の勝者と対戦する。
【スコア】
早稲田実業 1−4 徳島市立
【得点者】
0−1 34分 芳田翠（徳島市立）
0−2 42分 柏木優一朗（徳島市立）
0−3 55分 東海林蓮（徳島市立）
0−4 73分 山本崇斗（徳島市立）
1−4 90＋3分 霜田優真（早稲田実業）
【ゴール動画】早稲田実業vs徳島市立
▶▶▶ GOAL ◀◀◀— 高校サッカー日テレ公式 (@ntv_hss) December 28, 2025
徳島市立が今大会初ゴール！⚽
【開幕戦】
早稲田実(東京B) 0-1 徳島市立
試合はTVer・SPORTS BULLでLIVE配信中📶⚡
いますぐチェック！
🛜TVerhttps://t.co/orpJLNU0vT
🛜SPORTS BULLhttps://t.co/5etVKTrrJv#全力高校サッカー pic.twitter.com/DWaEakGXjb
▶▶▶ GOAL ◀◀◀— 高校サッカー日テレ公式 (@ntv_hss) December 28, 2025
徳島市立がフリーキックから追加点！⚽
【開幕戦】
早稲田実(東京B) 0-2 徳島市立
試合はTVer・SPORTS BULLでLIVE配信中📶⚡
いますぐチェック！
🛜TVerhttps://t.co/orpJLNU0vT
🛜SPORTS BULLhttps://t.co/5etVKTrrJv#全力高校サッカー pic.twitter.com/vJdavZv20K
▶▶▶ GOAL ◀◀◀— 高校サッカー日テレ公式 (@ntv_hss) December 28, 2025
徳島市立が3点目！⚽
【開幕戦】
早稲田実(東京B) 0-3 徳島市立
試合はTVer・SPORTS BULLでLIVE配信中📶⚡
いますぐチェック！
🛜TVerhttps://t.co/orpJLNU0vT
🛜SPORTS BULLhttps://t.co/5etVKTrrJv#全力高校サッカー pic.twitter.com/cstc1F5xor
▶▶▶ GOAL ◀◀◀— 高校サッカー日テレ公式 (@ntv_hss) December 28, 2025
徳島市立の華麗なボレーシュート！⚽
【開幕戦】
早稲田実(東京B) 0-4 徳島市立
試合はTVer・SPORTS BULLでLIVE配信中📶⚡
いますぐチェック！
🛜TVerhttps://t.co/orpJLNU0vT
🛜SPORTS BULLhttps://t.co/5etVKTrrJv#全力高校サッカー pic.twitter.com/qpmRzfH1hb