徳島市立が国立での開幕戦を制す！ 芳田翠の大会１号ゴール、山本崇斗の鮮烈ボレー弾など４発で早稲田実に快勝！ ６年ぶりの初戦突破【選手権】
12月28日に第104回全国高校サッカー選手権がついに開幕した。国立競技場で開会式後に行なわれた開幕戦では、２年ぶり２度目の出場となる早稲田実（東京B）と４年連続出場の徳島市立（徳島）が激突した。
両校の応援団の歓声がスタジアムに鳴り響くなか、最初に決定機を迎えたのは早稲田実。前半２分、右サイドを突破した居相虎之介のマイナスの折り返しから霜田優真がシュートを放つも、相手のブロックに遭う。
一方、徳島市立も徐々にペースを掴む。15分、東海林蓮が敵陣ボックス手前の右寄りからミドルシュート。しかし鋭い一撃は早稲田実GK山本士文にセーブされた。
さらに33分にはカウンターからビッグチャンス。逢坂翔雅のパスを受けた東海林が左足のシュート。相手にブロックされてこぼれたボールに反応した逢坂がダイレクトで狙ったが、枠を捉えられなかった。
それでもその３分後に先制に成功。敵陣でボールを奪った逢坂のラストパスを受けた芳田翠が右足のダイレクトシュートを流し込んだ。このまま徳島市立の１点リードで前半を終える。
迎えた後半、徳島市立が２分に追加点を奪取。左サイドからの逢坂のFKに柏木優一朗が頭で合わせて豪快にネット揺らした。
さらに15分には３点目をゲット。左サイドからの牛尾律貴のアーリークロスに飛び込んだ東海林がダイレクトで押し込んだ。
反撃に出たい早稲田実は23分にチャンスを創出。左からの大庭翼のインスイングのクロスから篠田一がヘディングシュートを放ったが、徳島市立GK李ハソンの好守に阻まれた。
さらに29分には霜田優真がボックス手前から強引にミドルシュートを狙う。しかしディフレクションしたボールはクロスバーを叩いた。
33分、徳島市立が４点目を挙げる。右からのクロスに反応した山本崇斗が鮮やかなダイレクトボレーを突き刺した。
アディショナルタイムには早稲田実が霜田のゴールで１点を返して意地を見せるも、試合はこのまま４−１で終了。開幕戦を制した徳島市立は６年ぶりに初戦を突破し、２回戦へと駒を進めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
