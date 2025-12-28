「ボディショットがエグすぎる！」井上尚弥の“音”と驚愕のパンチに「マジで速すぎだろ」「この地球上で最高のボクサーだ」

井上尚弥のボディショットに称賛の声が相次いだ(C)Getty Images

プロボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥は現地時間12月27日、サウジアラビアのリヤドで行われた同級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、WBC世界同級2位のアラン・ピカソ（メキシコ）に3-0の判定勝ちを収めた。

【動画】繰り出されるボディショット！井上尚弥の“音”に着目

米国の専門誌『The Ring』の公式Xは、そんな井上から生み出される“音”に着目。「ボディショットの音を聞いてみて」と綴り、井上がピカソの身体にパンチを繰り出す音を拾った1本の動画を投稿した。

これを見たファンから「それにしても、イノウエのボディショットがエグすぎる！コイツはマジで本物の猛者だぜ」「この男、マジで別次元すぎるって」「なんでイノウエのグローブはいつも、まるで固形物みたいにカチカチなんだ？」「イノウエのハンドスピード、マジで速すぎだろ」「この地球上で最高のボクサーだ」と、驚きと称賛の声が相次いだ。

ジャッジの採点は「120-108」「119-109」「117-111」の3−0で防衛に成功し、戦績を32勝0敗、史上最多となる世界戦27連勝を達成した井上。来年5月には東京ドームで中谷潤人との日本人対決も視野に入れており、世界のボクシングファンからさらに注目を集めることになりそうだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]