¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢´äºê¹¨Èþ¡Ê67¡Ë¤¬37Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¡Ö37Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤ÇÅöÆü¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²Î¤¤Ç¼¤á¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡88Ç¯°ÊÍè¤Î¹ÈÇò¤Ç¡¢²Î¤¦¤Î¤ÏÂåÉ½¶Ê¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×¡£´äºê¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È¡¢¡Ö²ÐÍË¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¾ì¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î1¶Ê¤ò¡¢¹ÈÇò¤Ç¤Ï41Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÁ°¤Ë¤ÏHANA¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê½éÅÐ¾ì²Î¼ê¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡ÖHANA¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤À¤¢¤ó¤Þ¤êÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢´é¤Ö¤ì¤ÎÊÑ²½¤òÁÇÄ¾¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡37Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¹ÈÇò¤ÈÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬¡¢Æ±Æü¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥³Âç²ñ¾ì¤«¤é¹ÈÇò²ñ¾ì¤Ø¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿°ÜÆ°¤¬¡¢¿Íµ¤²Î¼ê¤Î·®¾Ï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÅöÆü¤Ï¡¢37Ç¯Á°¤ÏÄë·à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥ì¥³Âç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¹ÈÇò¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤Æ¡£Äë·à¤ÇËÜÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¡¢Çò¥Ð¥¤ÀèÆ³¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¹ÈÇò¤ËÌá¤Ã¤¿´¶¤¸¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÅöÆü¤Ë¤ª·Î¸Å¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡Åö»þ¤È¤Î°ã¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢±þ±ç¹çÀï¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡ÖÀÎ¤Ï¡Ê²Î¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ë¥é¥¤¥ó¥À¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡£ËèÇ¯¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¡È²¿¤«¤ä¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡È¥é¥¤¥ó¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤Ä¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÅçÁÒ¡ÊÀéÂå»Ò¡Ë¤µ¤ó°Ê³°¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤È¡¢¡Ê°Õ¸«¤Ï¡ËÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤Þ¤¿Åö»þ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¼Ìë¤ÎÎý½¬¤â¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¤Ï²Î¤Ë¤À¤±½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´Ä¶²þÁ±¤ò´î¤ó¤À¡£µ¼Ô¤«¤é¡Ö¥é¥¤¥ó¥À¥ó¥¹¡¢»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤¤¡ª¡×¤ÈÄã¤¤À¼¤ÇÊÖ¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¡£¼«Ê¬¤Î²Î¤¬²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤ë»Ñ¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¡×¤ò¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½¸ÃÄ¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¡×¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢»ä¤Î¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¡Ù¤ò¡¢»ä¤è¤êÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Á´Á³¼«Ê¬¤Î¼ê¸µ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤Î²Î¤ò¿·¤·¤¤·Á¤ÇÁÉ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¡£¤Þ¤¿¡Ö¥³¥í¥Ã¥±¤¬¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¿·Á¯¤Ê´î¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£