¡ÖÎý½¬¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌµÂÌ¤Ë¡×»î¹çµÞ¤¤çÃæ»ß¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¤¬ÎÞ¡¡ÂåÂØ°Æ¤â¡Ö¥ë¡¼¥ëÅª¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¿Ø±Ä¤¬·Ð°ÞÀâÌÀ
WBA¡¢WBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µéÁ°Åý°ì²¦¼Ô¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯Áª¼ê¤¬27Æü¡¢IBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¦¥£¥ê¥Ð¥ê¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ß¤¤¤ËÁ°Æü¤Î·×ÎÌ¤ò¥¯¥ê¥¢¡£ÂÐÀï¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Áê¼ê¡¦¥¬¥ë¥·¥¢Áª¼ê¤¬µÞ¤¤çÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢(¸á¸å)12»þ¤Ë¤Ï»ûÃÏÁª¼ê¤Î¸µ¤ØÃæ»ß¤ÎÏ¢Íí¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤Ë¡£
»ûÃÏ¿Ø±Ä¤Ï¡Ö»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢±¿±Ä¤«¤éÂåÂØÁª¼ê¤òÎ©¤Æ¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç»î¹ç¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÖÀµÄ¾·×ÎÌ¤â¤·¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÏÃ¤â¸½¼ÂÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥ê¥ó¥°¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ï¸½¼ÂÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë·Á¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÂ¿Ê¬±¿±Ä¤Ï125¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ÇÁê¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ý»ÍÏ¯¤Ë¤ª»Ç¤¤¤Ï¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â·×ÎÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤ÈÀï¤¦¤Î¤¬¥ë¡¼¥ëÅª¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ï¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÊÖ»ö¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¹çÅöÆü¤ËÁê¼ê¤¬Ã¦¿å¾É¾õ¤À¤ÈÇÄ°®¡£Ë¬¤ì¤¿²¦¼ÔÃ¥´Ô¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÇËÃÌ¤È¤Ê¤ê¡¢»ûÃÏÁª¼ê¤Ï¡Ö¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È°ì¸À¡£
¼èºàÂÐ±þ¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î²¼¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡ÖÀµÄ¾¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡¢²ù¤·¤¤¤·»ÄÇ°¡£Îý½¬¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌµÂÌ¤Ë¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤¬»Ä¤ë¤À¤±¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ñ¾ìÍè¤Á¤ã¤¦¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÛ¤¤¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¡£¡Êµ¤»ý¤Á¤ò¡ËÀ°Íý¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬Ìµ¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·è¤Þ¤ì¤ÐÁá¤á¤Ç¤â¤¤¤¤¡£ËÍ¤é¤¬·è¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÔ¤Ä¤À¤±¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£