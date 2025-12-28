¡ÚÍÇÏµÇ°¡Û¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Ï13Ãå¤ËÄÀ¤à¡ÄÉðË¡Ö»ÄÇ°¡£¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ÄÅÓÃæ¤«¤é³Ý¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡þG1ÍÇÏµÇ°¡Ê2025Ç¯12·î28Æü¡¡Ãæ»³¼Ç2500¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é8ºÐ¤Þ¤Ç³ÆÀ¤Âå¤Î¼ÂÎÏÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿G1¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤Ï28Æü¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡4ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿ÉðËµ³¾è¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Ï13Ãå¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡µ³¾è¤·¤¿ÉðË¤Ï¡Ö»ÄÇ°¡£¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÅÓÃæ¤«¤é³Ý¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤â¤í¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¡¢¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ¨¤²¤¿¤Î¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¡£¥ì¡¼¥¹ÃæÈ×¤ËÉðËµ³¾è¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ÏºÇ¸åÊý¤Ë¹µ¤¨¤ëÅ¸³«¡£Æ±¤¸¤¯¸åÊýÂÔµ¡¤«¤é3¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç½ù¡¹¤ËÁ°Êý¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ç¹¥È¿±þ¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¤Ó¤Æº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£C¡¦¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¤Ï7ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç½é¤ÎÍÇÏµÇ°À©ÇÆ¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÂç´¿À¼¤Ë²¿ÅÙ¤â±¦¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¢§ÍÇÏµÇ°¡¡1956Ç¯¤ËÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¤ÎÂè2ÂåÍý»öÄ¹¡¦ÍÇÏÍêÇ«¤ÎÄó°Æ¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Ãæ»³¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬Á°¿È¡£57Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤¿Íý»öÄ¹¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤Æ²þÌ¾¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç½ÐÁöÇÏ¤òÁª¤ÖÊý¼°¤äÇ¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊë¤ì¤ÎÉ÷Êª»í¡£1Ãå¾Þ¶â¤Ï5²¯±ß¡£