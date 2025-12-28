ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡¢¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤ÊìÌ¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¥³¥ï¥â¥ÆÎ¢¤Ç¡Ò¥¤¥¿¥º¥é¹¥¤¤ÊÌÜ¶Ì¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡Ó¤ÎÁÇ´é
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçÂå¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤¿¸µ½÷Í¥ºÊ¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÍÜ½÷
¡Ö1952Ç¯¤ËÇÐÍ¥ºÂ¤ÎÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤«¤éÂç·¿¿·¿Í¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¿Íµ¤Ìò¼Ô¤Ë¡£1975Ç¯¡¢±ü¤µ¤ó¤ÎµÜºê¶³»Ò¤µ¤ó¤È¡ØÌµÌ¾½Î¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡¢¸å¿Ê¤ÎÈ¯·¡°éÀ®¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¤·¤¿¡£¶µ¤¨»Ò¤È¤·¤Æ¡¢Ìò½ê¹»Ê¤µ¤ó¤ä±×²¬Å°¤µ¤ó¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ëÌò¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡2025Ç¯5·î¤Ë¤âÉñÂæ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯11·î8Æü¤ËÇÙ±ê¤Ë¤è¤ê92ºÐ¤ÇµÞÀÂ¡£
¡¡Àï¸å¤Î±é·à³¦¤ò¸£°ú¤·¤¿µðÀ±¤Î»à¤Ë¡¢±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦²¬ËÜ¤ß¤Í»Ò¤µ¤ó¤Ïº£¤Ç¤â¼ä¤·¤µ¤ò¿¡¤¤ÀÚ¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¡Ö½é¤á¤ÆÃçÂå¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿°õ¾Ý¤Ï¡¢Ìµ¸ý¤À¤±¤É¼«²æ¤¬¶¯¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Î±Ç²è³¦¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ß¤Í»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢1959Ç¯¸ø³«¤Î¡ØÆÈÎ©¶òÏ¢Ââ¡Ù¤ä1967Ç¯¸ø³«¡ØÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¡¦²¬ËÜ´îÈ¬¤µ¤ó¤ÎºÊ¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤¬¿·¿Í¤Î¤³¤í¤«¤é´îÈ¬´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿±ï¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÈÌÜ¶Ì¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¼ã¤«¤Ã¤¿¤³¤í¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢Èà¤¬¡È²¶¤Ï±Ç²è¤Ë½Ð¤ì¤ÐÉñÂæ²°¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð¤ì¤Ð±Ç²è²°¤È¸À¤ï¤ì¤Æ·ù¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Çä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Îºß¤êÊý¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¤ß¤Í»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÃçÂå¤µ¤ó¤È¤Î±ï¤Ï¡¢¤ß¤Í»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤Ç½÷Í¥¤Ç¤â¤¢¤ë²¬ËÜ¿¿¼Â¤µ¤ó¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¡ÈÌÜ¶Ì¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÇÐÍ¥ÍÜÀ®½ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤«¤é»ä¤ÎÊì¤Ë¡ÈÌµÌ¾½Î¤ËÆþ¤Ã¤¿¿·¿Í½÷Í¥¤¬µÞ¤Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç»ä¤ËÆþ½Î¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¿¿¼Â¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Åö»þ¡¢ÌµÌ¾½Î¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï¡¢Çî¼±¤À¤Ã¤¿±×²¬¤¬´Æ½¤¤·¤¿É®µ¥Æ¥¹¥È¤ä¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤È¤ÎÌÌÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿»î¸³¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¿¼Â¤µ¤ó¤Ï±éµ»·Ð¸³¤¬Çã¤ï¤ì¤Æ¡¢ÌÌÃÌ¤Î¤ß¤Ç¹ç³Ê¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ·»¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤Ã¤¿´îÈ¬´ÆÆÄ¤ÎÌ¼¤Ç¤â¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤ÏÍÆ¼Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌµÌ¾½Î¤Ï½¸ÃÄÀ¸³è¤Ç¡¢ÃÙ¤¯¤Þ¤Ç·Î¸Å¤ò¤·¡¢Æâ³°¤Ç¤Î°û¤ß²ñ¤âÂ¿¤¯¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï±óÆ£·û°ì¤µ¤ó¤ÈÆ±´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¿ôÆü¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¤Î¤ÇÆþ¤ì°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¿¿¼Â¤µ¤ó¤¬Êú¤¤¤¿ÃçÂå¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢Êì¤È¤Ï¿¿µÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤êÍî½ñ¤
¡ÖÌµÌ¾½Î¤Ç¤ÎÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¹ë²÷¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤¢¤ì¤³¤ì¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£¥¤¥¿¥º¥é¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¤¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¥Ó¥Ã¥·¥êÍî½ñ¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤Î¡ØÍð¡Ù¤Î»£±ÆÃæ¡£²á¹ó¤Ê¥í¥±¤Ç¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢Â©È´¤¤Ç»ä¤ò¤«¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡¡Î¾²È¤Î¸òÎ®¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë´îÈ¬´ÆÆÄ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡£2015Ç¯¤Ë¡¢¤ß¤Í»Ò¤µ¤ó¤Î½é´ÆÆÄºîÉÊ¤È¤Ê¤ëÈ¬ÀéÁð·°¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¤æ¤º¤êÍÕ¤Îº¢¡Ù¤ò»£¤Ã¤¿ºÝ¤â¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤ÏÆó¤ÄÊÖ»ö¤Ç½Ð±é¤ò²÷Âú¡£»£±Æ¾ì½ê¤È¤·¤ÆÌµÌ¾½Î¤òÂß¤·½Ð¤¹¤Ê¤É¶¨ÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉã¤Î´îÈ¬¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿Í¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Ìò¼Ô¤âÌµÌ¾½Î¤Î½ÎÄ¹¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¿Í´Ö¤È±éµ»¤ò°¦¤·Â³¤±¤¿ÃçÂå¤µ¤ó¡£
¡¡¤¤Ã¤Èº£¤´¤í¡¢Å·¹ñ¤Ç´îÈ¬´ÆÆÄ¤È±Ç²èÃÌµÄ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¨¡¡£