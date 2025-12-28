¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÆÁÅç»ÔÎ©¤¬³«ËëÀï¾¡Íø¡ª¡¡Áá¼Â¤ò4È¯·âÇË¡¢6Âç²ñ¤Ö¤ê½éÀïÆÍÇË
¡¡¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢1²óÀï¡¡ÆÁÅç»ÔÎ©¡¡4¡½1¡¡Áá¼Â¡Ê2025Ç¯12·î28Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡³«ËëÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢4Âç²ñÏ¢Â³22²óÌÜ½Ð¾ì¤ÎÆÁÅç»ÔÎ©¤¬Áá¼Â¡ÊÅìµþB¡Ë¤ò4¡½1¤ÇÇË¤ê¡¢6Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î½éÀïÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾36Ê¬¤ËÅ¨¿Ø¤ÇÁê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MFË§ÅÄ¿é¤¬±¦Â¤ÇÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¡£¸åÈ¾2Ê¬¤ËDFÇðÌÚÍ¥°ìÏ¯¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢Æ±15Ê¬¤ËMFÅì³¤ÎÓÏ¡¤¬º¸¥¯¥í¥¹¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç3ÅÀÌÜ¡£Æ±33Ê¬¤Ë¤ÏMF»³ËÜ¿òÅÍ¤¬¥À¥á²¡¤·¤Î4ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡2Âç²ñ¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎÁá¼Â¤Ï»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËFWÁúÅÄÍ¥¿¿¤¬È¿·â¤Î1ÅÀ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢Á´¹ñ½é¾¡Íø¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£