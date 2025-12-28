¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¡SS¥·¥ê¡¼¥ºÀï¡Û¿¹³î¹Ô¤¬º£Àá½é¾¡Íø¡¡ºÇ½ª¼þ¤Ç·àÅªµÕÅ¾¤âÉ½¾ð¤Ï¤µ¤¨¤º
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ï2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÀï¤Î9R¤Ç¿¹³î¹Ô¡Ê51¡áÀî¸ý¡Ë¤¬ÂÔË¾¤Îº£¥·¥ê¡¼¥º½é¾¡Íø¡£7Æü¤Î°ËÀªºê°ÊÍè¤ÎÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÉ½¾ð¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö»îÁö¡Ê3.29¡Ë¤Ï³ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²ó¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºòÆü¡Ê½éÆü¡á3.25¡Ë¤è¤ê¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤¿¡£²¿¤¬¥À¥á¤Ê¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¤¥ó¤òÇ´¤ê¶¯¤¯²ó¤ê¡¢ºÇ½ª¼þ¤Î3³Ñ¤ÇÀèÆ¬¤òÃ¥¤¦·àÅª¤Ê¾¡Íø¡£¤¿¤À¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ºàÎÁ¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤¬¿¹¤À¡£¡ÖºòÆü¤È¤Ï°ã¤¦³ê¤ê¤â½Ð¤¿¡£¤Þ¤¿½¤Àµ¤Ç¤¹¡×
¡¡Á°Àá¤Ç¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤òÈÈ¤·¤¿¤¿¤á¡¢º£Àá¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÌµÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ö8ÈÖ¼ê¤«¤éÄÉ¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¤¤¤Ãå½ç¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤µ¤Ð¤¤Ë·ü¤±¤ë¿¹¤À¡£