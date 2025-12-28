「四姉妹物語」に出演する、清水美砂、中江有里、今村雅美、牧瀬里穂

1993年からグリコのポッキーのCMとして流れ、大人気だった「四姉妹」シリーズには清水美砂、牧瀬里穂、中江有里、今村雅美が出演、様々なバージョンがオンエアされ、2008年に新垣結衣、南沢奈央、成海璃子、忽那汐里が出演した「Pocky 4 Sisters!」は再び、大きな話題を集めた。1990年代に一世を風靡したCMから派生し、人気作家、赤川次郎の原案をもとにグリコが制作、初代の4人が出演した映画「四姉妹物語」が衛星劇場で放映される。

長女、すなみ役の清水はデビュー後、間もない1989年に連続テレビ小説「青春家族」でいしだあゆみとダブル主演を務め、1997年〜1998年には本木雅弘主演の大河ドラマ「徳川慶喜」で名だたる俳優たちと共演。2021年にアメリカから帰国してからは女優活動を再開。映画「カムイのうた」などに出演している。

次女、ちなみ役の牧瀬は1989年にオンエアされたJR東海のクリスマス・エクスプレスのCMで「あの美少女は誰？」と人気が大ブレイク、1990年に公開された映画「つぐみ」で日本アカデミー賞の新人俳優賞などを獲得し、近年も連続テレビ小説「らんまん」に出演するなど俳優として活躍している。

そして三女、こなみを演じた中江はポッキーのCMで人気に火がつき、連続テレビ小説「走らんか！」のヒロインに抜擢、その後は小説、エッセーなど執筆に重きを置いて活動中だ。四女、えなみ役の今村もポッキーCMがキッカケで注目され、その後は人気昼ドラシリーズ「ピュア・ラブ」に出演した。

美女が勢揃い、四姉妹役を演じた本作は胸キュンラブストーリーではなく、長女、すなみが親友の結婚式に招待されたことがキッカケで物語が展開していくサスペンスものでアクションもあり。若き日の浅野忠信、伊原剛志、笑福亭鶴瓶、竹中直人、橋爪功も出演している。滅多に見ることができないレアな本作で輝いている4人の美女のキャラクターと瑞々しい演技とは？

■清水、牧瀬、中江、今村の4姉妹が殺人事件に巻き込まれる？

小暮家の父(橋爪)が北海道に単身赴任しているため、一軒家でわちゃわちゃ騒がしい生活を送っている四姉妹。が、すなみに届いた船上での結婚式の招待状をこなみがバーゲンセールの招待状と間違えて持ってきてしまったことから、ちなみの運転で姉妹は期せずして華やかな式場に集結することになる。

式に対する嫌がらせの電話が何度もあったことから、警察の野崎(鶴瓶)と沖田(伊原)も駆けつける中、起こったのがすなみの親友がウエディングドレス姿で何者かに殺害される事件だ。そんな背景があるとは知らず、三女のこなみは船で知り合った新郎、小日向(篠井英介)の友人だという彰(浅野)に恋をし、控え室のウエディングドレスをこっそり試着していたちなみは彰に新婦だと間違われ、ボートでさらわれてしまう。

■キャラが全く違う4人の色とりどりの演技が楽しめる。

20代の頃から大人の色気を漂わせていた清水は3年間、会っていなかった親友の突然の死に打ちひしがれる役だが、時折、大胆な行動に出るミステリアスな長女を演じ、次女の牧瀬は対照的な演技を見せる。相手が沖田のような刑事だろうが納得できないことには噛みつき、彰に監禁されても動きにくいウエディングドレスを引きちぎり、お腹がすいたと訴える自由奔放な性格だ。

そして、三女を演じた中江は人を疑わない一途な性格で透明感のある横顔が美しい。末っ子のえなみ役の今村はちゃっかりした少女を演じ、思春期特有の言動がチャーミングだ。殺人事件の謎解きと共に伝説の四姉妹のあの頃がたっぷり楽しめる。

文＝山本弘子

