「御上先生」生徒役女優、20歳誕生日に幼少期ショット公開「ぷくぷくでめっちゃ可愛い」「小さいころから完成してる」の声
【モデルプレス＝2025/12/28】TBS系日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の鈴川紗由が12月27日、自身のInstagramを更新。自身の幼少期の写真を公開し、話題となっている。
【写真】「御上先生」生徒役女優「完成してる」と話題の幼少期
鈴川は「20歳になりました」「誕生日らしい写真がなかったので、今日は小さい頃の写真を引っ張ってきました」とつづり、自身の幼少期の写真を投稿。幼児らしいふっくらした頬で、にっこり笑う姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう」「ぷくぷくでめっちゃ可愛い」「なんて小さいあんよ」「小さいころから完成してる」「20歳の今も輝いてますよ」「これからも応援してる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「御上先生」生徒役女優「完成してる」と話題の幼少期
◆鈴川紗由、幼少期の姿を披露
鈴川は「20歳になりました」「誕生日らしい写真がなかったので、今日は小さい頃の写真を引っ張ってきました」とつづり、自身の幼少期の写真を投稿。幼児らしいふっくらした頬で、にっこり笑う姿を公開した。
◆鈴川紗由の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう」「ぷくぷくでめっちゃ可愛い」「なんて小さいあんよ」「小さいころから完成してる」「20歳の今も輝いてますよ」「これからも応援してる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】