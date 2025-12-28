「バチェラー4」藤原望未、コート着こなし美太もも全開「美脚すぎる」「憧れるスタイル」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/28】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4（Amazon Prime Videoにて独占配信）に出演していた鍼灸師の藤原望未が12月27日、自身のInstagramを更新。“お気に入りのコート”を合わせたコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】「バチェラー4」出演の鍼灸師「美脚すぎる」ミニ丈コーデ
藤原は「この頃の気温が恋しい..」とつづり、お気に入りだという薄手のショートコートを着用して夜の街を楽しむ写真を複数枚披露。コートの裾からはベロア素材のブーツを履いた脚がスラリと伸び、美しい太ももを披露している。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「憧れるスタイル」「コートの素材的に秋ごろの写真かな」「脚が長い」「カッコいい」といったコメントが寄せられている。
「バチェラー・ジャパン」とは、成功を収めた1人の独身男性＝バチェラーのたった1人のパートナーの座を勝ち取るために、性格もバックグラウンドも異なる複数名の女性たちが競い合う「婚活サバイバル番組」。藤原の出演したシーズン4は実業家の黄皓がバチェラーを務め、17人（2話で途中参加した2人含む）の女性がその婚約者の座を競った。藤原は控えめなアプローチながらもファーストインプレッションから黄の心を掴み、順調に勝ち上がっていったが残り3人のところで黄とお別れとなっていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「バチェラー4」出演の鍼灸師「美脚すぎる」ミニ丈コーデ
◆藤原望未、コートから美脚スラリ
藤原は「この頃の気温が恋しい..」とつづり、お気に入りだという薄手のショートコートを着用して夜の街を楽しむ写真を複数枚披露。コートの裾からはベロア素材のブーツを履いた脚がスラリと伸び、美しい太ももを披露している。
◆藤原望未の投稿が話題
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「憧れるスタイル」「コートの素材的に秋ごろの写真かな」「脚が長い」「カッコいい」といったコメントが寄せられている。
「バチェラー・ジャパン」とは、成功を収めた1人の独身男性＝バチェラーのたった1人のパートナーの座を勝ち取るために、性格もバックグラウンドも異なる複数名の女性たちが競い合う「婚活サバイバル番組」。藤原の出演したシーズン4は実業家の黄皓がバチェラーを務め、17人（2話で途中参加した2人含む）の女性がその婚約者の座を競った。藤原は控えめなアプローチながらもファーストインプレッションから黄の心を掴み、順調に勝ち上がっていったが残り3人のところで黄とお別れとなっていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】