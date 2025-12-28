【紅白リハ1日目】ちゃんみな「家族に感謝を伝えられるようなステージに」フォトセッションで躍動
【モデルプレス＝2025/12/28】ラッパー／シンガーのちゃんみなが28日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
初出場となるちゃんみなは、SPメドレー「NG」「SAD SONG」を披露する。
チェックシャツにジーンズ、デニムスカートをレイヤードしたカジュアルなスタイルで登場。元気いっぱいにジャンプしたり片足を上げたりとサービス精神旺盛にフォトセッションに応じた。
初出場となる「紅白」について「私たち家族、そして日本で活動するアーティストとして、名誉ある紅白歌合戦というステージでパフォーマンスできるということはほんとにすごく感慨深いことなので、どんなことがあっても夢を諦めずに音楽をしてきた自分を称えたいですし、どんなことがあっても私が『音楽をするんだ』と言ったのを信じてくれた家族に感謝を伝えられるようなステージにできたら良いなと思います」と改めて意気込み。「年末をテーマにパフォーマンスしたことがないので、華やかさ・めでたさを意識してパフォーマンスできることが楽しみ」と期待を込め、演出については秘密としつつ、「浮かれています、色んな意味で」と内容をうかがわせた。
今年1年を表すと「変」の1文字だといい、「変化と新しいことをずっとしてきた1年だった」としみじみ。「今年はとにかく種を植える時間で、私自身もいろんなことが起きて、集中していた部分があった」と振り返り、2026年について「来年で10周年に入るので応援してくださっているみなさんに感謝を伝えられる場を設けて感謝を伝えられるように」と見据えた。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
◆ちゃんみな、紅白リハに登場
初出場となるちゃんみなは、SPメドレー「NG」「SAD SONG」を披露する。
チェックシャツにジーンズ、デニムスカートをレイヤードしたカジュアルなスタイルで登場。元気いっぱいにジャンプしたり片足を上げたりとサービス精神旺盛にフォトセッションに応じた。
今年1年を表すと「変」の1文字だといい、「変化と新しいことをずっとしてきた1年だった」としみじみ。「今年はとにかく種を植える時間で、私自身もいろんなことが起きて、集中していた部分があった」と振り返り、2026年について「来年で10周年に入るので応援してくださっているみなさんに感謝を伝えられる場を設けて感謝を伝えられるように」と見据えた。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】