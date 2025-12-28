¡Ö²¶¤Ï»à¤Ì¤Û¤ÉÇä¤ì¤¿¤¤¡×µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¥¢¥ó¥Á¤âÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ëÀº¿ÀÎÏ¡£timelesz¤¬°ÛÍÍ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³
¡¡12·î3Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖYahoo!¸¡º÷Âç¾Þ2025¡×¤Ë¤Æ¡¢STARTO ENTERTAINMENT¡Ê°Ê²¼¡¢SE¼Ò¡Ë½êÂ°¤Îtimelesz¤¬Âç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎSexy Zone¤«¤é¤Î²þÌ¾¤ò·Ð¤Æ¡¢ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Çº£Ç¯¤Î´é¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿timelesz¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÅÙ¡¹¡È±ê¾å¡É¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµÕ¶¤òÄ·¤Í½ü¤±¡¢Èà¤é¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬timelesz¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤Ç¤¢¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¤Ç¤è¤ê¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢Sexy Zone»þÂå¤«¤é¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿!¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡ª¡×È¯¸À¤¬¡Ö2020Ç¯¥Æ¥£¡¼¥ó¤¬Áª¤Ö¥È¥ì¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¡×6°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼ç¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ý¯°ææÆ¤µ¤ó¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡¢Àêµò¥·¥ê¡¼¥º¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¤ä¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Å¨¤«Ì£Êý¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤µ¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤ò¥Ï¥é¥Ï¥é¤µ¤»¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÂç¿Íµ¤¤ÎÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÆÃÓ¤µ¤ó¤Î¸ø¼°Instagram¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼240Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡£ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó³«Àß¤ÎYouTube¡Ø¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÈ´·²¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ´¶È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î²þÌ¾¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢¤è¤ê°ìÁØ¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤òÈ¯°Æ¡¦¼Â¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡È¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤â½¦¤¤¤¢¤²¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯
¡¡¥¿¥¤¥×¥í¤ÏÂçÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢Sexy Zone¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢SE¼Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤â¤È¤â¤È¶½Ì£¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿ÁØ¤Ë¤Þ¤Ç¥Ö¡¼¥à¤¬¿»Æ©¡£°ìÊý¤Ç´ûÂ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò·Ð¤º°ìÈÌ¸øÊç¤«¤é¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âµÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢Instagram¤Î¼ÁÌäµ¡Ç½¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä½¦¤¤ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¡£¡Ö¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â±þ±ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¤Ç¡¢Ç§¤á¤Æ¤â¤é¤¦ÅØÎÏ¤ò»ä¤â¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂç¤¤ÊÌ´¤Ï¸«¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é3¿Í¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂç¤¤¤Ì´¤ò¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÆüËÜÀ©ÇÆ¤òÌÜÉ¸¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò´°¿ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢2Æü¤ËÅÏ¤êÌó40¸Ä¤Î¼ÁÌä¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯Åú¤¨Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÄ¶°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥×¥í¤¬À®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊµÆÃÓ¤µ¤ó¤Î¶¯¿Ù¤ÊÀº¿ÀÎÏ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡µì»öÌ³½ê»þÂå¤«¤é¡ÖÊÑ²½¡×¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿ÂÐ±þÎÏ
¡¡º£Ç¯2·î¤è¤ê¡¢timelesz¤ÏµÆÃÓ¤µ¤ó¡¢º´Æ£¾¡Íø¤µ¤ó¡¢¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ë¡¢°ìÈÌ¸õÊäÀ¸¤«¤é3¿Í¡¢SE¼ÒÇÐÍ¥Éô¤«¤é2¿Í¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢8¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¶¦¤Ë¼«¸ÊºÇ¹â¤Î½é½µ50ËüËç°Ê¾å¤òÇä¾å¤²¡¢¿·¤¿¤Ë´§ÈÖÁÈ¤âÂ³¡¹¤ÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËSexy Zone»þÂå¤«¤é¤ÎÊÑËÆ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÏÎÌÉÔÂ¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¸·¤·¤¤À¼¤ò¤¢¤²¤ëSE¼Ò¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢¥ó¥Á¤ò¹ç¤ï¤»¡¢timelesz¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬°ÛÍÍ¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯3¿ÍÂÎÀ©¤Îtimelesz¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤éÊ£¿ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ç®¿´¤Ë±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤òÂ¿¤¯³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ïµì»öÌ³½ê»þÂå¤«¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î·Á¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï2009Ç¯¤Ë°ìÅÙÊÌ¥°¥ë¡¼¥×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã»¤¤³èÆ°´ü´Ö¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¼«Á³¾ÃÌÇ¡£
¢¡È¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤â½¦¤¤¤¢¤²¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯
¡¡¥¿¥¤¥×¥í¤ÏÂçÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢Sexy Zone¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢SE¼Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤â¤È¤â¤È¶½Ì£¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿ÁØ¤Ë¤Þ¤Ç¥Ö¡¼¥à¤¬¿»Æ©¡£°ìÊý¤Ç´ûÂ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò·Ð¤º°ìÈÌ¸øÊç¤«¤é¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âµÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢Instagram¤Î¼ÁÌäµ¡Ç½¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä½¦¤¤ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¡£¡Ö¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â±þ±ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¤Ç¡¢Ç§¤á¤Æ¤â¤é¤¦ÅØÎÏ¤ò»ä¤â¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂç¤¤ÊÌ´¤Ï¸«¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é3¿Í¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂç¤¤¤Ì´¤ò¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÆüËÜÀ©ÇÆ¤òÌÜÉ¸¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò´°¿ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢2Æü¤ËÅÏ¤êÌó40¸Ä¤Î¼ÁÌä¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯Åú¤¨Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÄ¶°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥×¥í¤¬À®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊµÆÃÓ¤µ¤ó¤Î¶¯¿Ù¤ÊÀº¿ÀÎÏ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡µì»öÌ³½ê»þÂå¤«¤é¡ÖÊÑ²½¡×¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿ÂÐ±þÎÏ
¡¡º£Ç¯2·î¤è¤ê¡¢timelesz¤ÏµÆÃÓ¤µ¤ó¡¢º´Æ£¾¡Íø¤µ¤ó¡¢¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ë¡¢°ìÈÌ¸õÊäÀ¸¤«¤é3¿Í¡¢SE¼ÒÇÐÍ¥Éô¤«¤é2¿Í¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢8¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¶¦¤Ë¼«¸ÊºÇ¹â¤Î½é½µ50ËüËç°Ê¾å¤òÇä¾å¤²¡¢¿·¤¿¤Ë´§ÈÖÁÈ¤âÂ³¡¹¤ÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËSexy Zone»þÂå¤«¤é¤ÎÊÑËÆ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÏÎÌÉÔÂ¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¸·¤·¤¤À¼¤ò¤¢¤²¤ëSE¼Ò¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢¥ó¥Á¤ò¹ç¤ï¤»¡¢timelesz¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬°ÛÍÍ¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯3¿ÍÂÎÀ©¤Îtimelesz¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤éÊ£¿ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ç®¿´¤Ë±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤òÂ¿¤¯³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ïµì»öÌ³½ê»þÂå¤«¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î·Á¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï2009Ç¯¤Ë°ìÅÙÊÌ¥°¥ë¡¼¥×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã»¤¤³èÆ°´ü´Ö¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¼«Á³¾ÃÌÇ¡£