3»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÃÆ£¤¢¤¤¤¬¸ì¤ë¡ÖÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡¡³Ú´ÑÅª¤Ë»Ò°é¤Æ¤ò³Ú¤·¤à»ÑÀª¤È¡Ö¹¥´ñ¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Î»×¤¤
¡¡2000Ç¯Á°¸å¤Ë¡ÖCM½÷²¦¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¡¦²ÃÆ£¤¢¤¤¡Ê43¡Ë¡£¸½ºß¤Ï3»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¤ËÌó8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¡£½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦ÈþÍÆ»¨»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¼ç¼´¤Ë»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¡£Êì¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹Í¤¨Êý¤äÀ¸³è¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌó8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¤·¤¿²ÃÆ£¤¢¤¤¡Ê43¡Ë
¡ÖºÇ¶á¤è¤¦¤ä¤¯»Ò°é¤Æ¤Ë¤â´·¤ì¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤Ç¿´ÇÛ¤äÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀÎ¤è¤ê¤â³Ú´ÑÅª¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤ÎÊì¤¬¡Ø¹Í¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Êì¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¶¯¤µ¤¬¡¢»ä¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡·ëº§¸å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸³è¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë²ÃÆ£¤Ï¡¢ÆüÊÆÎ¾¹ñ¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î»Ò°é¤Æ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤ä¿´¸¯¤¤¤¬¹Ô¤ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤ª¤·¤ê¿¡¤ÍÑ¤Î¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤â¡Ø¤¢¤È²¿Ëç¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤âÍÑ¤ª¤à¤Ä¤Ë¤Ï¡Ø¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê°ì¸À¤Ç¤¹¤¬¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¿¤è¤ê»Ò¤É¤â¤Î¹¥´ñ¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤Ï½¬¤¤¤´¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È·ë¶ÉÂ³¤«¤Ê¤¤¡£ÌµÍý¤ä¤ê¤ä¤é¤»¤Æ¤â¸úÎ¨¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤éº£¤ÏºÇÄã¸Â¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢¹¥´ñ¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤é¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤éº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Êì¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤ä¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤Ê´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
²ÃÆ£¤¢¤¤¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤¢¤¤¡Ë¡¿1982Ç¯12·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£1996Ç¯¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Ç·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢Íâ97Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ØÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¡Ø³¤±î¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¡Ø¥Ï¥±¥ó¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤ºîÉÊ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£¸½ºß¤Ï½÷À»ï¡ØÈþST¡Ù¡ØVERY NaVY¡Ù¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿°ÂÎ¤ÏÂÅ¯
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¿Kaori Oguri