¡Öµ¤¤Å¤¯¤È¥Ü¥µÈý¤Ë¡Ä¡×Ï·¤±¸«¤¨¤·¤¬¤Á¤Ê40Âå¤ÎÈýÌÓ¡¢¥À¥¤¥½¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÄ¶¼«Á³¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤¿¡ª
¡¡ÈýÌÓ¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¯¤È¥Ü¥µ¥Ü¥µ¡Ä¡Ä¡£¿¤Ó¤ÆÌÓÎ®¤ì¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¤âÏ·¤±¸«¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤éº¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡Ö¤Þ¤À¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¡È¤ä¤ê¤¹¤®Èý¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖSITRA ÈýÌÓÍÑ¤¯¤·ÉÕ¤¥Ï¥µ¥ß ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¡×¡£ÈýÌÓ¥«¥Ã¥È½é¿´¼Ô¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È±½¤Î¥³¡¼¥àÉÕ¤ÈýÌÓ¥Ð¥µ¥ß¤ò»È¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡¥³¡¼¥à¤ÈÈýÌÓ¥Ð¥µ¥ß¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿ÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à
¡¡¥À¥¤¥½¡¼¤Î·ÏÎóÅ¹¡ØTHREEPPY¡Ê¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¡Ë¡Ù¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖSITRA ÈýÌÓÍÑ¤¯¤·ÉÕ¤¥Ï¥µ¥ß ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¡×¤Ï¡¢¿ÏÀè¤Ë¥³¡¼¥à¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÈýÌÓ¥Ð¥µ¥ß¡£
¡¡ÈýÌÓ¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë»þ¡¢ÀÚ¤ê¤¹¤®¡¦¤Þ¤À¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤Î¤ËÊØÍø¤Ê¥³¡¼¥à¤À¤±¤ì¤É¡¢ÊÒ¼ê¤Ë¥³¡¼¥à¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¼ê¤ËÈýÌÓ¥Ð¥µ¥ß¤ò»ý¤Ä¤ÈÎ¾¼ê¤¬¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤ÆÉÔÊØ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æ¶À¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Æ¡¢»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¡ÖSITRA ÈýÌÓÍÑ¤¯¤·ÉÕ¤¥Ï¥µ¥ß ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¡×¤Ê¤é¡¢¥³¡¼¥à¤ÈÈýÌÓ¥Ð¥µ¥ß¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ÆÊÒ¼ê¤Ç°·¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢ÈýÌÓ¥«¥Ã¥È½é¿´¼Ô¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¡£
¡ÖSITRA ÈýÌÓÍÑ¤¯¤·ÉÕ¤¥Ï¥µ¥ß ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¡×330±ß¡¿ÀÇ¹þ
ºà¼Á¡§¿ÏÉô ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹Ý¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¡¦¤¯¤·Éô ABS¼ù»é
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§4.5cm¡ß11.5cm¡ß0.5cm
¡ÖSITRA ÈýÌÓÍÑ¤¯¤·ÉÕ¤¥Ï¥µ¥ß ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¡×¤ÎÁ´Ä¹¤Ï¡¢11.5cm¡£°ìÈÌÅª¤ÊÈýÌÓ¥Ð¥µ¥ß¤Ï8¡Á10cmÁ°¸å¤À¤«¤é¡¢¾¯¤·Âç¤¤á¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ø·ê¤Ï¡¢¿Æ»Ø¡¦¿Íº¹¤·»Ø¤òÆþ¤ì¤¿»þ¤ËÂç¤¤¹¤®¤º¡¢¾®¤µ¤¹¤®¤Ê¤¤³«ÊÄ¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡£
¢¡¿ÏÉô¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÈýÌÓÍÑ¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡ý
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î´Î¤Ç¤â¤¢¤ë¿ÏÉô¡£ÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉáÄÌ¤Î¥Ï¥µ¥ß¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤Î¥³¡¼¥à¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿Ï¤ÏÌó4cm¡ÊÆÈ¼«¤Ë·×Â¬¡Ë¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â±ÔÍø¡£
¢¡¥³¡¼¥à¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¤«¤é»þÃ»¤Ç¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª
¡¡ÀèÃ¼¤Ë´Ý¤ß¤¬¤Ê¤¤Àí¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÀÚ¤ìÌ£¤¬¤è¤µ¤½¤¦¡£
¡¡¤â¤¦ÊÒÂ¦¤Î¥³¡¼¥à¤Ï¡¢Ìó2.7cm¡ÊÆÈ¼«¤Ë·×Â¬¡Ë¡£¿ÏÉô¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ë¥³¡¼¥à¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤Æ¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Îºî¶È¤¬¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡ª
¡¡ÈýÌÓ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ëÉ®¼Ô¤Ï¡¢Ä¹¤µ¤òÀ°¤¨¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÇö¤¯¸«¤»¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£¼¡¤Ï¡¢ÈýÌÓ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¢¡¤Ï¤ß½Ð¤¹ÌÓ¤ÎÎÌ¤¬Äê¤Þ¤ë¤«¤é¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖSITRA ÈýÌÓÍÑ¤¯¤·ÉÕ¤¥Ï¥µ¥ß ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¡×¤ÇÈýÌÓ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Î¢ÌÌ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¼Ì¿¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥à¤¬²¼¤Ë¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë²£¸þ¤¤Ë»ý¤Ä¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁáÂ®¡¢¥³¡¼¥à¤òÈýÌÓ¤Î²¼¤«¤éÅö¤Æ¤Æ¡¢¾å¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿ÌÓ¤ò¥«¥Ã¥È¡£
¡¡¤Ï¤ß½Ð¤ëÌÓ¤ÎÎÌ¤¬Äê¤Þ¤ë¤«¤é¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈýÌÓ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÌÓÀè¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç»È¤¦¤È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¡¢¤Þ¤À¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ë¤¯¤¯¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÈýÆ¬¤Ë»È¤¦¤Ë¤Ï¾¯¤·¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤á¡Ä¡Ä¡£¥³¡¼¥à¤ò¾å¤«¤éÅö¤Æ¤Æ¡¢²¼¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿ÌÓ¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥µ¥ß¤¬±Ô¤¯¡¢ÀÚ¤ìÌ£¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÉ®¼Ô¤Ï²óÈò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ëÏÀ¡½¡½¡£
¡¡¥³¡¼¥à¤È¥Ï¥µ¥ß¤¬1¤Ä¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊÒ¼ê¤Ç°·¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¶õ¤¤¤¿¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¼ê¤Ç¤Ï¶À¤Î³ÑÅÙ¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢ÈýÌÓ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤ÊÉ®¼Ô¤Ï¡¢Âç½õ¤«¤ê¡£¤¤¤Ä¤â¤Þ¤À¤éÈý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Çº¤ß¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼ºÇÔ¤¬¥°¥Ã¤È¸º¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÈÍÑ¸å¤Ï¡¢¥³¡¼¥à¤ä¿Ï¤Ë¤Ä¤¤¤¿ÌÓ¤ò¤Õ¤¼è¤ë¤À¤±¡Ê¿Ï¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â¥é¥¯¡£
¡¡¥³¡¼¥à¤Ë³ÑÅÙ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥«¡¼¥Ö¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈýÌÓ¥«¥Ã¥È¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼èºà»þ¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ä¼è°·¾¦ÉÊ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢´û¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÊ¸¡¦¼Ì¿¿¡¿¹âÌÚº»¿¥¡ä
¡Ú¹âÌÚº»¿¥¡Û
¡ÖÈþ¡×¤È¡Ö·ò¹¯¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¡¦¥¢¥¦¥¿¡¼¥±¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¿©¤È±¿Æ°¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¿©¤Ç¤Ï¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¥½¥à¥ê¥¨¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢»¨¹ò¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤·¡¢±¿Æ°¤Ç¤Ï¡¢¹üÈ×¥è¥¬¡¢»ºÁ°»º¸å¥è¥¬¡¢¶ÚËì¥ê¥ê¡¼¥¹¥è¥¬¡¢Core Power Yoga CPY®¤È¤¤¤Ã¤¿»ñ³Ê¤Î¤â¤È¼¹É®³èÆ°¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥¯¥é¥¹¤òÃ´Åö¡£2021Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢WEB¾®Àâ¤Î¼¹É®¤â³«»Ï¡£Instagram¡§@saori_takagi
