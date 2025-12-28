¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÏÃæ¹ñ¤Î¸í²ò¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤ËÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¡×¡Ö±¦·¹²½¤¹¤ì¤ÐÀ¯¸¢¤òÌä¤ï¤º¥¢¥é¡¼¥È¤ò½Ð¤¹¡×Á°³°Áê¡¦´ä²°µ£»á¤¬¥Ô¥·¥ã¥ê¡Ô¡ÈÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡ÉÈ¯¸À¤òÃæ³ØÀ¸µ¼Ô¤¬Ä¾·â¡Õ
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤«¤é2¤«·î¡£¼óÁê¤Î¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×È¯¸À¤Ï¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÀ¯¸¢¤¬Âç¤¤¯±¦·¹²½¤¹¤ì¤Ð¥¢¥é¡¼¥È¤òÈ¯¤¹¤ë¡×Ãæ³ØÀ¸µ¼Ô¤ÎÀîÃæ¤À¤¤¤¸¤ÈÂÐÃÌ¤¹¤ë¸µ³°Áê¡¦´ä²°µ£»á
¡¡Ãæ³ØÀ¸µ¼Ô¡¦ÀîÃæ¤À¤¤¤¸¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¤Ï½°±¡µÄ°÷¡¦´ä²°µ£»á¤Ë¤³¤ÎÏÃÂê¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£Á°³°Áê¤ÏÆüÃæ´Ø·¸¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤ò¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ë¤Î¤«¡£´ä²°»á¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë"ÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À"¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤ÊÝ¼é¤Î¤¢¤êÊý¡×¡ÖÀ¯¸¢¤Î±¦·¹²½¤Ø¤ÎÍ«Î¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼«¿È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÚÁ´4²ó¤ÎÂè2²ó¡£Âè1²óÌÜ¤òÆÉ¤à¡Û
¼óÁê¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖÈ¯¸À¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¸í²ò¤ò²ò¤¯¤Ù¤¡×
ÀîÃæ¡§¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÈ¯Â°Ê¹ß¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ë¼óÁê¤Î¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×È¯¸À¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡£
´ä²°¡§»ä¤ÏÍ½»»°Ñ°÷¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼óÁê¤È²¬ÅÄ¡Ê¹îÌé¡Ë¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¢¤Î¾ì¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤è¡£ÀµÄ¾¡¢¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÂÇÜÀ¯¸¢»þÂå¤À¤Ã¤¿2015Ç¯¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎ·ÏÅª¤Ê¡ÖÊ¿ÏÂ°ÂÁ´Ë¡À©¡×¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ï¤³¤ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë³µÇ°¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Î¹ñ¤¬¹¶·â¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¹¶·â¤¬¤ï¤¬¹ñ¤ÎÂ¸Î©¤òº¬Äì¤«¤é¶¼¤«¤¹´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È¤¡¢ÆüËÜ¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¸ÂÄêÅª¤Ë½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£Í×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤â°ìÄê¤Î¾ò·ï²¼¤ÇÉðÎÏ¹Ô»È¤Ç¤¤ë»öÂÖ¤À¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡°ÂÇÜÀ¯¸¢°ÊÍè¡¢ÎòÂå¼óÁê¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤ËÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼óÁêÅúÊÛ¤Ï¡¢¡Ö¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤ËÂ¨¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÁí¹ç¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤È¤ß¤Ê¤·¡¢ÆüËÜ¤¬ÉðÎÏ¹Ô»È¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ï¡¢²¿¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°ì´Ó¤·¤¿À¯ÉÜ¤Î»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
ÀîÃæ¡§¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÂæÏÑÍ»ö¤òÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤¡¢¡ÖÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤ÆÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤òÈ¼¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
´ä²°¡§¹â»Ô¼óÁê¤Î¿¿°Õ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢ÅúÊÛ½àÈ÷¤Ë¤ÏÉÔ½½Ê¬¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤É½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÈÌæ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤À¤«¤é¼óÁê¤Ï¡¢È¯¸À¤Î¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤½¤Î¤È¤¤Î¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤ËÂ¨¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¹Í¤¨¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Î"¸í²ò"¤ò²ò¤¡¢´Ø·¸²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀîÃæ¡§¼óÁê¤ÏÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤òÌ¾»Ø¤·¤ÇÈãÈ½¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÖÈ¯¸ÀÅ±²ó¤¹¤ë¤Þ¤Çµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ä²°¡§¤¤¤ä¤·¤¯¤âÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ú¡¹¤ËÅ±²ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¼óÁê¤Ï¤½¤Î¸å¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ç»Ý¤ÎÄÉ²ÃÅúÊÛ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¤ËÂÐ±þ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤Î¤â¤È¤Ë°ÂÄêÅª¤ÊÆüÃæ´Ø·¸¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂæÏÑ¤ÏÍ»ö¤Ç¤Ê¤¯"Ìµ»ö"¤¬Âç»ö
ÀîÃæ¡§°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Ï¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
´ä²°¡§¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤¬¼óÁê¤ò¼¤á¤¿2021Ç¯¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¿¦»þ¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ò¤È¸À¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢³°¸ò¤òÃ´¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿Í¤¬À¼¹â¤Ë¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡¢Í»ö¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ë¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¤ÏÍ»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢"Ìµ»ö"¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÂæÏÑ³¤¶®¤Ï¸½¾õ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¡¢Î¾´ß¤¬ÂÐÏÃ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂÎ¢¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤âË¾¤Þ¤·¤¤¡£¤½¤¦´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ´Ä¶À°È÷¤ËÅØ¤á¤ë¤Î¤¬¤ï¤¬¹ñ¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤ÏËÉ±ÒÂç¿Ã¤âÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÉ±Ò¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤¤¤¨¤Ð¡¢Åö¶É¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¸Â¤é¤º¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¡×¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤«Æâ¡¹¤Ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤Î¸½¾õ°Ý»ý¤ÈÂÐÏÃ¤ÎÂ¥¿Ê¤ËÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡ÖÊÝ¼é¤Ï¹¶·âÅª¡¢ÇÓ³°Åª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
ÀîÃæ¡§´ä²°¤µ¤ó¤ÏÀè¤´¤í¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬Âç¤¤¯±¦·¹²½¤¹¤ì¤Ð¥¢¥é¡¼¥È¤òÈ¯¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ÖÂç¤¤¯±¦·¹²½¡×¤ÎÌÀ³Î¤ÊÃû¸õ¤Ï²¿¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
´ä²°¡§ºÇ¶á¤Ï¤è¤¯¡ÖÊÝ¼é¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ãæ¤Ë¤Ï¹¶·âÅª¡¢ÇÓÂ¾Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÊÝ¼é¤À¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤¤Ê´ª°ã¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢ÊÝ¼é¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤«¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Á´¤¯´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤éÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ÎÃæ¤ËÀè¿Í¤¿¤Á¤ÎÃÎ·Ã¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤Ë³Ø¤Ö¡£¡ÖÊÝ¼é¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀîÃæ¡§´ä²°¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÊÝ¼é¡×¤È¤Ï¡£
´ä²°¡§¼«Ê¬¤À¤±¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¤¾å¤¬¤é¤º¡Ö¼«Ê¬¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¡£ÃÎ·Ã¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í¤µ¤Þ¤Î°Õ¸«¤Ë¤â¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¿¿Ùõ¤ËÂÐÏÃ¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÎ·Ã¤¬Í»¹ç¤µ¤ì¤Æ¤³¤½¡¢¤è¤ê¤è¤¤·ëÏÀ¤ò½Ð¤»¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹½¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÊÝ¼éÅª¤Ê»ÑÀª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¤À¤«¤é»ä¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÃ¯¤«¤ÎÀ¯¸¢¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤äÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£Á´ÂÎ¤¬¤½¤Î»ÑÀª¤ò¼º¤¤¤«¤±¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¡ÖËÜÍè¤ÎÊÝ¼é¤È¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¥¢¥é¡¼¥È¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11月下旬のG20サミットにおける首相の外交姿勢には「高市総理らしいパフォーマンスをしていただいた」と評価をしつつ、存立危機事態の発言については「中国側の誤解を解く努力をすべきだろう」と冷静に語った岩屋氏。
続く記事では、中学生記者・川中だいじが岩屋氏に「ネット世論がもたらす影響」と「誹謗中傷にどう向き合うか」を聞いた。政治の現場とSNSが地続きになったいま、現職の国会議員は何を思うのか。
(第3、4回は近日公開予定)
【プロフィール】川中(かわなか)だいじ／2010年12月11日生まれ、大阪市在住。主に選挙・大阪関西万博・IRカジノ・森友学園問題を取材。「日本中学生新聞」の主筆者として紙の新聞を発行。
構成・文／前嶋環夏
【プロフィール】前嶋環夏(まえじま・わかな)／ライター・エディター。Web媒体を中心にインタビューや書籍編集などを行なっている。