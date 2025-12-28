¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡õÈ©¤ËÍ¥¤·¤¤¡ªNWQL¤Î¿·¤·¤¤¥¦ー¥ë¥¤¥ó¥Êー¤Ç²÷Å¬¤Ë
º´Æ£Á¡°Ý¤¬¸Ø¤ë¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥Êー¥Ë¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNWQL¡Ê¥Ìー¥¯¥ë¡Ë¡×¤¬¡¢12·î3Æü¤ËÂè°ìÃÆ¤Î¡ÖNWQL Wool Knit bra¡×¤ò°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï¡£¥¦ー¥ëËÜÍè¤ÎÍ¥¤ì¤¿µ¡Ç½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿¡¢È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¥¤¥ó¥Êー¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÃåÍÑ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£90Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¦ー¥ëµ»½Ñ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¡¢¸½Âå¥é¥¤¥Õ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤·¤¤Æü¾ïÃå¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤µ¤È²÷Å¬¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁÇºàÁª¤Ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¢ö
¥¦ー¥ë¤ÎÎÏ¤Ç¡¢ËèÆü¤ò²÷Å¬¤Ë
¡ÖNWQL Wool Knit bra¡×¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¹âµ¡Ç½¥¦ー¥ë»å¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¨Àá¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÄ´²¹¡¦Ä´¼¾µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´À¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¾ø¤ì¤òËÉ¤®¡¢½¤¤¤âÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¥¦ー¥ë¤ÏÅ·Á³ÁÇºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹³¶ÝÀ¤ÈËÉ½À¤ò»ý¤Á¡¢Ä¹»þ´Ö²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
È©¤òÊñ¤ß¹þ¤àÍ¥¤·¤¤Ãå¿´ÃÏ¤Ç¡¢¿´¤âÂÎ¤âÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³2026¥×¥ì¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó♡ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿§ºÌ¤ÈÍ·¤Ó¿´
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÇÈ©¤Ë¤â´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤
Äó¶¡¡§¥¦ー¥ë¥Þー¥¯
Äó¶¡¡§¥¦ー¥ë¥Þー¥¯
Äó¶¡¡§¥¦ー¥ë¥Þー¥¯
¡ÖNWQL¡×¤Î¥¤¥ó¥Êー¤Ï¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁÇºàÁª¤Ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥¦ー¥ë¤ÏºÆÀ¸²ÄÇ½¤ÇÀ¸Ê¬²òÀ¤¬¤¢¤ê¡¢»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ï¼«Á³¤Ë´Ô¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÒ´¶È©¤ÎÊý¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¶ËºÙ¥¦ー¥ë¤ò¸·Áª¤·¡¢È©¤Ø¤Î»É·ã¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ªÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡£
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü¤Î²÷Å¬¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥«¥éーÅ¸³«
Clay
Haze Blue
Rose Wood
Silent Black
¡ÖNWQL Wool Knit bra¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Î¡ÖClay¡×¡¢¡ÖHaze Blue¡×¡¢¡ÖRose Wood¡×¡¢¡ÖSilent Black¡×¤Î4¿§Å¸³«¡£
¤É¤ó¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤â¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤à¤Î¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤âËÉÙ¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÃå¤é¤ì¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
À¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡¢È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¦ー¥ë¥¤¥ó¥Êー
¡ÖNWQL Wool Knit bra¡×¤Ï¡¢¥¦ー¥ë¤Î»ý¤ÄÅ·Á³¤Î²¹¤â¤ê¤Èµ¡Ç½À¤ò³è¤«¤·¡¢ËèÆü¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Êー¤Ç¤¹¡£
È©¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤âËº¤ì¤º¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤µ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁÇºà¤ò»È¤¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤Î¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥Êー¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡