¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¸µÝ¯ºä46¿û°æÍ§¹á¡¢ÍÇÏµÇ°¤ÇËüÇÏ·ôÅªÃæ¡¡¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç12ÈÖ¿Íµ¤¤ËÃåÌÜ¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¸µÝ¯ºä46¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿û°æÍ§¹á¡Ê30¡Ë¤¬28Æü¡¢Æ±Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿JRA¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÖÍÇÏµÇ°¡¦GI¡×¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Ûº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¡Ø¶¥ÇÏBEAT¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿û°æÍ§¹á
¡¡¿û°æ¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¶¥ÇÏÃæ·ÑÈÖÁÈ¡Ø¶¥ÇÏBEAT¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢3Ï¢Ê£¡Ö4-9-10¡×¤òÅö¤Æ¤¿¡£100±ß¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¡Ö1Ëü6580±ß¡×¤ÎËüÇÏ·ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡9ÈÖ¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤òËÜÌ¿¤Ë¤·¡¢1¡¢2¡¢3¡¢4¡¢5¡¢6¡¢10¡¢16¤ËÎ®¤·¤¿¡£¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢12ÈÖ¿Íµ¤¤Ç3Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿10ÈÖ¤Î¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤òÉ¾²Á¡£¿û°æ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸¬¤½¤ó¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÇÏÂÎ¤¬µ±¤¤¤Æ¸«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤ì¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3½µÏ¢Â³ÅªÃæ¤È¤Ê¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖÍÍø¤ÊÆâÏÈÁ´Éô²¡¤µ¤¨¤¿¾å¤Ç¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤È¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥éÆþ¤ì¤Æ¤ë¤Î¾å¼ê¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÇÏ¤Î¿ÀÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Ûº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¡Ø¶¥ÇÏBEAT¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿û°æÍ§¹á
¡¡¿û°æ¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¶¥ÇÏÃæ·ÑÈÖÁÈ¡Ø¶¥ÇÏBEAT¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢3Ï¢Ê£¡Ö4-9-10¡×¤òÅö¤Æ¤¿¡£100±ß¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¡Ö1Ëü6580±ß¡×¤ÎËüÇÏ·ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡9ÈÖ¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤òËÜÌ¿¤Ë¤·¡¢1¡¢2¡¢3¡¢4¡¢5¡¢6¡¢10¡¢16¤ËÎ®¤·¤¿¡£¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢12ÈÖ¿Íµ¤¤Ç3Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿10ÈÖ¤Î¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤òÉ¾²Á¡£¿û°æ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸¬¤½¤ó¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÇÏÂÎ¤¬µ±¤¤¤Æ¸«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤ì¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3½µÏ¢Â³ÅªÃæ¤È¤Ê¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖÍÍø¤ÊÆâÏÈÁ´Éô²¡¤µ¤¨¤¿¾å¤Ç¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤È¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥éÆþ¤ì¤Æ¤ë¤Î¾å¼ê¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÇÏ¤Î¿ÀÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£