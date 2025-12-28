¡Ú Ñ»¶ÌÍÚ ¡Û ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¼«Ê¬¤Ë·ò¹¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡ª¡×¡¡£Ó£Î£Ó¤ËÄÖ¤ë
¸µHKT48¤ÎÑ»¶ÌÍÚ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ë¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ñ»¶ÌÍÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¼«Ê¬¤Ë·ò¹¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢ÉÂ±¡Ãå¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¡¢Ñ»¶ÌÍÚ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Ñ»¶ÌÍÚ¤µ¤ó¤ÎÏÓ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡Ö£²£´£µ¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿»¥¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¡¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤Ç·ò¹¯¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡¢¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í ¡×¡¦¡Ö·ò¹¯¤Ç²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¡×¡¦¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤¬»ñËÜ¡ª¡ª¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤â¤Î¤Í¡£¡¡·ò¹¯¤¬°ìÈÖ¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ñ»¶Ì¤µ¤ó¤Ï2011Ç¯7·î10Æü¡¢HKT48¤ÎÂè1´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¤ÏÂè8²óAKB48ÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç¡¢¼«¿ÈºÇ¹â¤È¤Ê¤ëÂè9°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¡Êí¯¤¦¤ÄÉÂ¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢2017Ç¯2·î¤ËµÙÍÜ¤òÈ¯É½¡£
2017Ç¯4·î¡¢2¤«·î¤ÎµÙÍÜ¤ò·Ð¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤â¡¢2017Ç¯12·î¤ËÑ»¶Ì¤µ¤ó¤ÏºÆ¤ÓµÙÍÜ¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ñ»¶ÌÍÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2²óÌÜ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤â¤¦¥²¡¼¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀäË¾¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤ëµ¤ÎÏ¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢£Ô£Â£Ó¤Î¼èºà¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯9·î19Æü¡¢Ñ»¶Ì¤µ¤ó¤Ï¼«½öÅÁ¡Ö1³ä¤ÎÉÔ»àÄ³ ¤¦¤Ä¤òÂ´¶È¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î730Æü¡×¤ò½ÐÈÇ¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¬í¯¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¼Ò²ñÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤ÊÉÂµ¤¤À¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÃ¯¤«¤¬¸øÉ½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò½Ð¤¹°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éüµ¢¸å¤Î¸½ºß¡¢Ñ»¶ÌÍÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢YouTube¤Ê¤ÉÂ¿Ê¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û